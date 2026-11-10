강원대 생활협동조합, ‘2026학년도 김장 담그기’ 행사

강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억) 생활협동조합(이사장 이득찬)은 10일 춘천캠퍼스 천지관 앞 야외데크에서 재학생과 외국인 유학생 등 100명이 참여한 가운데 ‘2026년도 김장 담그기’ 행사를 했다.

이번 행사는 학생들에게 우리나라의 전통 김장문화를 직접 체험할 기회를 제공하고, 생활협동조합의 주요 사업과 활동을 알리는 한편, 학생들의 생활협동조합에 대한 관심과 참여를 높이기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

특히 이번 행사에는 외국인 유학생들이 다수 참여해 한국의 대표적인 식문화인 김장을 직접 경험하고, 국내 학생들과 함께 김치를 담그며 서로의 문화를 이해하고 교류하는 시간을 가졌다.

이날 참가자들은 김장 방법에 대한 안내를 받은 뒤 준비된 절임배추에 김치 양념을 직접 버무려 김치를 완성했으며, 자신이 담근 김치를 1인당 반 포기씩 개별 포장해 가져가는 등 김장 과정을 직접 체험했다.

강원대학교 생활협동조합은 참가 학생들에게 절임배추와 김치 양념 등 필요한 재료를 무료로 제공했으며, 앞으로도 학생들이 생활 속에서 다양한 문화를 경험하고 함께 어울릴 수 있는 참여형 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.

강원대 생활협동조합은 교원·직원·학생 등이 조합원으로 참여해 소비생활과 복지를 높이는 비영리법인으로, 편의점·식당·카페·서점 등을 운영하고 있다.

이득찬 강원대학교 생활협동조합 이사장(앵커사업단장)은 “이번 행사는 학생들이 직접 김치를 담그며 우리나라의 전통 식문화를 체험하고, 함께 소통할 수 있도록 마련했다”며 “특히 외국인 유학생들에게 한국의 김장문화를 알리고 국내 학생들과 교류하는 기회가 됐기를 바라며, 앞으로도 학생들의 관심과 참여를 높일 수 있는 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 밝혔다.