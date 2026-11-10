안동경찰서, 사과 수확철 농촌 일손 돕기 나서…‘온정의 상생’ 실천

가을걷이가 한창인 경북 안동의 한 사과 과수원에 경찰관 40여 명이 찾아 부족한 일손을 보태며 농민들과 따뜻한 정을 나눴다. 평소 지역 치안을 책임지는 경찰관들이 이날만큼은 작업복 차림으로 사과 수확에 나서 농촌 현장에 온정을 불어넣었다.

안동경찰서는 10일 안동시 녹전면 녹래리에 위치한 녹전농장에서 청렴인권선도그룹 ‘푸르뫼’ 회원들과 직원들이 참여한 가운데 농촌 일손 돕기 봉사활동에 나섰다.

이날 봉사활동에는 금주현 서장을 비롯해 푸르뫼 회원과 자발적으로 참여한 직원 등 40여 명이 함께했다. 이들은 본격적인 수확기를 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가를 찾아 사과를 따고 운반하는 등 부족한 일손을 보탰다.

▲ 경북 안동경찰서는 10일 안동시 녹전면 녹래리에 위치한 녹전농장에서 청렴인권선도그룹 ‘푸르뫼’ 회원들과 직원들이 참여한 가운데 농촌 일손 돕기 봉사활동에 나섰다. ⓒ 안동경찰서

▲ 경북 안동경찰서는 10일 안동시 녹전면 녹래리에 위치한 녹전농장에서 금주현 서장을 비롯해 푸르뫼 회원과 자발적으로 참여한 직원 등 40여 명이 함께해, 본격적인 수확기를 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가를 찾아 사과를 따고 운반하는 등 부족한 일손을 보탰다. ⓒ 프레시안(김종우)

이른 아침부터 과수원에 모인 경찰관들은 제 빛깔을 내고 있는 사과를 일일이 따서 수확 상자에 담았다. 익숙하지 않은 농사일에도 서로 손발을 맞추며 구슬땀을 흘린 결과, 이날 하루 동안 450여 박스의 사과를 수확하는 보람을 맛봤다.

이번 봉사활동은 농촌 고령화와 인력 부족으로 어려움을 겪는 지역 농가에 실질적인 도움을 주는 것은 물론, 경찰과 주민들이 소통하며 이웃의 정을 나누는 뜻깊은 시간이 됐다.

금주현 서장이 사비로 준비한 어묵과 녹전농장주 이완기 씨가 마련한 족발과 수육 등 푸짐한 새참은 고된 농사일에 또 다른 즐거움을 더했다. 함께 둘러서서 음식을 나누며 주고받은 웃음과 정겨운 대화는 하루의 피로를 덜어주기에 충분했다.

특히 따뜻한 어묵 국물이 담긴 컵을 손에 든 경찰관들은 “안동경찰서 파이팅! 푸르뫼 파이팅!”을 힘차게 외치며 모두에게 활기를 불어넣었다.

▲ 녹전농장 이완기 씨는 봉사에 나선 경찰관들의 도움에 고마움을 감추지 못했다. ⓒ 프레시안(김종우)

녹전농장주 이완기 씨는 “사람 손길이 이렇게 무서운 줄 몰랐다”며 “처음 하는 일인데도 서툴지 않은 솜씨에 놀랐고, 직원들이 밝은 미소로 일하는 모습을 보면서 따뜻한 정을 느낄 수 있었다”고 말했다. 이어 “밤낮없이 지역 치안을 위해 애쓰는 경찰관들이 바쁜 시간을 쪼개 농촌 일손 돕기에 나서준 것만으로도 고마운데, 이렇게 많은 양의 사과를 수확해 줘 큰 힘이 됐다”며 감사의 마음을 전했다.

안동경찰서 청렴인권선도그룹 ‘푸르뫼’는 이번 활동을 통해 지역사회와 함께하는 봉사의 의미를 되새겼다. 참여한 경찰관들도 농민들의 어려움을 현장에서 직접 체감하며 이웃과 더불어 살아가는 공동체의 가치를 되새기는 뜻깊은 시간을 가졌다.

금주현 안동경찰서장은 “수확기를 맞아 어려움을 겪고 있는 농가에 조금이나마 실질적인 도움을 줄 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 경찰의 사회적 책임을 다하고 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

한편 이날 봉사활동은 농촌의 부족한 일손을 채우는 것은 물론, 경찰과 지역 주민들이 서로의 마음을 나누는 뜻깊은 시간이 됐다. 수확철 과수원에서 흘린 경찰관들의 구슬땀이 지역사회에 따뜻한 상생의 의미를 더했다.