“안동만이라도 제대로 하자”… 손영자 안동시테니스협회장의 남다른 테니스 사랑

“따뜻한 어묵탕 한 그릇에 돌아온 더 큰 감사”

“처음 협회에 몸을 담을 때 먹은 마음이 ‘안동만이라도 제대로 하자’”

한 해 계획했던 모든 테니스대회를 마무리한 손영자 안동시테니스협회장이 자신의 지난 9일 페이스북 메세지에 남긴 글이다. 대회를 무사히 치러냈다는 안도감보다는 선수들에게 더 나은 경기 환경을 제공하지 못한 아쉬움, 묵묵히 힘을 보탠 협회 관계자들에 대한 고마움이 글 곳곳에 묻어났다.

손 회장은 최근 자신의 페이스북을 통해 올해 협회가 계획했던 모든 대회가 전날을 끝으로 마무리됐다는 소식을 전하며, 특히 2주 연속 치러진 J60·J100 국제 주니어 테니스대회의 어려웠던 운영 과정과 소회를 밝혔다.

대회 기간 갑작스럽게 떨어진 기온에 비까지 겹치면서 경기 운영에 적지 않은 차질이 빚어졌다. 무엇보다 충분하지 않은 실내코트 시설은 날씨 변화에 대응하는 데 한계로 작용했다. 결국 일부 경기는 오전 8시부터 시작해야 했고, 선수와 심판들은 이른 아침부터 추위 속에서 경기를 준비해야 했다. 손 회장은 이러한 상황을 떠올리며 선수들과 심판들에게 미안한 마음을 전했다.

예상치 못한 기상 여건도 문제였지만, 날씨에 따라 경기 일정을 조정할 수밖에 없는 시설 환경에 대한 안타까움이 더 크게 읽히는 대목이다. 국제대회를 개최하는 도시로서 안정적인 경기 운영 여건을 갖추는 일이 얼마나 중요한지를 보여주는 현실이기도 하다.

그럼에도 불구하고 매번 그렇듯이 대회는 큰 탈 없이 마무리됐다. 손 회장은 어려운 여건 속에서도 각자의 자리에서 힘을 보태준 협회 관계자들과 대회 운영진, 자원봉사자 등 모든 이들에게 감사의 마음을 전했다.

특히 그의 글에서 눈길을 끄는 대목은 추위에 떨던 선수와 학부모들에게 제공한 따뜻한 어묵탕 이야기다. 협회 부회장이 대회 첫날부터 마지막 날까지 아침 일찍 경기장에 나와 직접 어묵탕을 끓였고, 이를 맛본 선수들과 학부모들은 안동의 추운 날씨가 느껴지지 않을 만큼 따뜻했다며 고마움을 전했다고 한다.

손 회장은 이 같은 반응을 떠올리며 “아주 작은 배려에 더 큰 인사를 듣는 마음은 기쁨보다는 많은 생각으로” 이어졌다고 적었다.

어묵탕 한 그릇은 거창한 지원이나 시설 투자가 아니었다. 그러나 낯선 지역에서 경기를 치르는 어린 선수들과 이들을 응원하는 부모들에게는 추위를 녹이는 음식 이상의 의미로 다가갔다.

그가 말한 ‘작은 배려’는 결국 대회의 규모나 성적 못지않게 선수와 참가자를 먼저 생각하는 마음이 중요하다는 사실을 보여준다.

손 회장의 마음은 대회를 모두 마친 뒤에도 쉽게 가라앉지 않은 듯했다.

그는 “대회를 마무리한 허함이기도 하겠지만 마음 한켠이 헛헛한 이유가 뭔지 곰곰이 생각을 정리해 봐야겠다”고 털어놨다. 한 해의 일정을 무사히 끝냈다는 성취감 뒤에 남은 허전함은 무엇일까. 대회를 준비하며 겪었던 크고 작은 어려움과 참가자들에게 미처 해주지 못한 배려, 앞으로 개선해야 할 경기 환경에 대한 고민이 복합적으로 담긴 심경으로 읽힌다.

특히 손 회장이 처음 협회에 몸담으며 다짐했다는 ‘안동만이라도 제대로 하자’는 말은 이번 글의 의미를 더욱 깊게 한다.

지역에서 열리는 대회인 만큼 선수들이 불편 없이 경기에 집중할 수 있도록 하고, 안동을 찾은 참가자들이 좋은 기억을 안고 돌아가게 하겠다는 마음이 그 다짐에 담겨 있는 듯하다. 단순히 대회를 유치하고 개최하는 것에 그치지 않고, 선수와 지도자, 학부모가 만족할 수 있는 경기 환경을 만들어야 한다는 책임감도 엿보인다.

글의 마지막에는 “다행히 나보다 더 열심인 우리 협회 식구가 있음에 감사하면서…”라는 말로 동료들에 대한 애정을 드러냈다.

이는 자신보다 앞서 움직이고 보이지 않는 곳에서 묵묵히 역할을 다해 온 협회 구성원들이 있었기에 어려운 여건 속에서도 한 해 일정을 마무리할 수 있었다는 고마움의 표현으로 풀이된다.

손 회장이 남긴 글에는 화려한 대회 성과나 숫자보다 사람에 대한 이야기가 더 많았다. 추위 속에 경기를 치른 선수들에 대한 미안함, 따뜻한 어묵탕을 준비한 동료에 대한 고마움, 그리고 처음 협회 일을 시작할 때 품었던 다짐이 그것이다.

결국 그의 글은 한 해 대회를 마친 소감을 넘어 지역 테니스가 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 하는지에 대한 고민으로 이어진다.

국제대회를 치를 수 있는 경기시설 확충과 안정적인 운영 환경 마련은 물론, 선수들을 향한 작은 배려까지 놓치지 않는 것이 그가 생각하는 ‘제대로 된 대회’의 모습일 것이다.

“안동만이라도 제대로 하자”

손 회장이 다시 꺼내 든 그 짧은 다짐에는 지역 테니스 발전을 향한 기대와 함께, 아직 해야 할 일이 많다는 책임감이 묻어난다. 한 해의 대회는 끝났지만, 그의 마음속에서는 더 나은 안동 테니스를 향한 고민이 계속되고 있는 셈이다.



