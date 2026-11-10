안동서 “음식 왜 늦어” 40대 남성, 카페 여주인 무차별 폭행

경북 안동의 한 카페에서 40대 남성이 음식이 늦게 나온다는 이유로 50대 여성 업주를 수차례 폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

피해 여성은 뇌진탕 증세 등으로 병원에 입원했고, 해당 카페는 당분간 영업을 중단하기로 했다.

10일 안동경찰서 등에 따르면 지난 9일 오후 3시께 안동시 남부동의 한 카페에서 손님 A씨(40대)가 여성 업주 B씨(50대)에게 욕설과 폭언을 퍼붓고 얼굴과 뒤통수 등을 여러 차례 때렸다는 신고가 접수됐다.

당시 A씨는 술에 취한 상태였던 것으로 전해졌다. 카페 측은 A씨가 별다른 이유 없이 업주에게 폭력을 행사했다고 주장하고 있지만, 경찰은 주문한 음식이 늦게 나온 데 불만을 품고 폭행한 것으로 파악하고 있다.

폭행을 당한 B씨는 뇌진탕 증세 등을 보여 병원에 입원해 치료받고 있는 것으로 알려졌다. 카페 측은 업주의 치료와 회복을 위해 당분간 매장 운영을 중단하기로 했다.

사건 이후 카페 측은 사회관계망서비스(SNS)에 매장 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개하며 피해 사실을 알렸다.

공개된 영상에는 A씨가 B씨를 향해 주먹을 휘두르고, 주변 사람들이 이를 말리는데도 폭행을 이어가는 모습이 담겼다. A씨는 B씨의 목덜미와 머리채를 붙잡고 바닥에 넘어뜨린 뒤 머리 부위를 여러 차례 때린 것으로 나타났다.

카페 측은 SNS를 통해 “의문의 주취자 남성 손님에게 묻지마 폭행을 당했다”며 당시 상황을 전했다.

영상이 온라인에 확산되자 누리꾼들 사이에서는 폭행을 비판하고 피해 여성의 빠른 회복과 가해자에 대한 엄정한 처벌을 요구하는 반응이 이어졌다.

경찰 관계자는 “피해자가 사건 충격으로 당장 조사를 받기 어려운 상황이어서 일정을 조율하고 있다”며 “CCTV 등 확보한 자료를 토대로 정확한 사건 경위를 조사하겠다”고 밝혔다.