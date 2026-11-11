김재준 군산시장 예산편성 실무회의 “긴축재정 속 미래 발전 투자는 과감하게”

전북자치도 군산시가 정부의 긴축재정 운영 방침에 따라 시급한 현안 해결 등 예산을 효율적으로 집행하기 위해 행정력을 집중하고 있다.

군산시에 따르면 10일 김재준 군산시장 주재로 2027년도 본예산 편성 실무회의를 열고 내년 예산 기조와 부서별 세부 사업을 점검했다.

이날 회의에서 김 시장은 부서별 세부 사업을 하나하나 살피며 사업의 필요성과 효과를 따져 묻고 우선순위를 조정했다.

▲2027년도 본예산 편성 실무회의ⓒ군산시

김재준 시장은 “국가 재정 여건이 바뀌면서 내년 시 예산은 늘어나기 어려워 긴축재정이 불가피하다”며 “어쩔 수 없이 힘든 살림이지만 더 분명하게 우선순위를 정하고 꼭 필요한 사업은 증액하거나 새로 담는 과감한 선택을 해야 한다”고 목소리를 높였다.

이어 김 시장은 사업 평가의 기준도 분명히 하면서 “그동안 들어간 비용이 아까워서 성과가 분명하지 않은 사업에 예산을 다시 넣는 일이 없어야 한다”며 “어려울 때일수록 이미 쓴 돈이 아니라 앞으로 시민에게 돌아갈 효과를 기준으로 냉정하게 평가하라”고 주문했다.

그러면서 그는 출산과 보육 등 미래세대를 위한 사업은 줄이지 않고 오히려 늘리는 방향으로 편성할 것을 지시했다.

김 시장은 “지금까지 해 오던 방식이 최선인지 확인하고 같은 예산으로 시민에게 더 나은 서비스를 줄 수 있는 새로운 방식을 사업별로 검토하라. 시민들이 현장에서 호소해 온 불편과 어려움을 해결하는 예산이 실제로 반영됐는지도 사업별로 확인하라”며 “시민들이 내년 예산을 보고 무엇이 달라졌는지 느낄 수 있는 예산이 되도록 편성하라”고 강조했다.

다음으로 김재준 시장은 “2027년 정부 예산안에 역대 최대인 1조3010억 원을 반영했지만 국회 심의가 끝나야 확정되는 것”이라며 “시 재정이 어려울수록 국가 예산이 더 중요한 만큼 국회 단계에서 사업별로 증액 논리를 다시 점검하고 끝까지 대응하라”고 당부했다.