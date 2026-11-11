“사각지대 없는 촘촘한 복지망 가동” 군산시, 겨울나기 맞춤형 지원정책 추진

전북자치도 군산시가 다가오는 겨울철 한파와 난방비 부담 등으로 어려움을 겪는 지역 내 취약계층을 위한 맞춤형 지원정책을 본격 추진한다.

군산시에 따르면 11월부터 2027년 2월 28일까지 4개월 동안 ‘동절기 복지사각지대 집중 발굴 및 지원’을 본격 추진한다.

발굴 대상은 계절적 요인으로 생계 위협이 가중되는 에너지·주거 취약 가구를 비롯해 수급자 등 기존의 취약계층에 속하지 않는 복지사각지대 대상자를 포함한다.

ⓒ군산시

시는 27개 읍면동 행정복지센터에 복지사각지대 신고센터를 상시 운영하고 ‘행복e음’ 시스템을 통해 입수된 위기 정보 대상자 등 공공 빅데이터를 적극 활용할 계획이다.

또한 ‘복지위기 알림 앱’과 명예 사회복지공무원 등 지역사회 인적 안전망을 가동해 현장 중심의 촘촘한 복지망을 구축하거 읍면동 담당자가 발굴된 가구를 직접 방문해 생활 실태와 복지 욕구를 상세히 살필 방침이다.

발굴된 가구에는 기초생활보장 등 공적 급여를 우선 연계해 위기 상황에 놓인 가구에는 보건복지부 및 군산형 긴급복지, 저소득 생활 안정 지원을 신속하게 제공해 생계 안정을 돕고 실질적인 동절기 보호를 위해 난방비 지원과 단열·창호 공사 등 주거환경 개선 사업도 병행할 계획이다.

특히 지역사회의 온정이 담긴 지정기탁금 1억 원을 투입해 이불 등 난방용품 지원에 4000만 원, 연탄·기름보일러 설치 및 수리에 6000만 원을 각각 지원해 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 도울 예정이다.

이헌현 복지정책과장은 “추위와 경제적 어려움으로 이중고를 겪는 이웃이 없도록 읍면동 인적 안전망을 총동원해 사각지대 발굴에 매진하겠다”며 “주변에 도움이 필요한 이웃이 있다면 주저하지 말고 ‘복지위기 알림 앱’이나 읍면동 행정복지센터로 적극 신고해 주시길 바란다”고 당부했다.