조선 후기 대표 문학가 죽봉 고용집 학술 세미나… 사상과 문학세계 조명

조선 후기 대표 문장가로 꼽히는 죽봉 고용집(高用楫·1672~1735) 선생의 사상과 문학세계를 조명하는 학술 세미나가 열렸다.

죽봉 고용집 기념사업회에 따르면 10일 국립군산대학교 인문대학 국제회의장에서 ‘제6차 죽봉 고용집 선생 학술발표 및 현장 답사’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 죽봉 고용집 기념사업회가 주관하고 국립군산대 역사학과·전북역사문화연구소가 공동 주최했으며 군산시와 제주고씨 종문회, 염의서원 등의 후원으로 마련됐다.

▲죽봉 고용집 선생 학술 세미나ⓒ프레시안

군산 대야면 탑동 출신인 고용집 선생은 숙종·경종·영조 시대를 거치며 조부 고이원, 부친 고필에 이어 신독재 김집과 우암 송시열의 학풍을 계승한 문장가로 올곧은 선비 정신을 실천했다.

고용집 선생의 저작은 한시 209수와 수필, 상소문 등을 엮은 '죽봉집(3권 1책)'으로 전해지며 현재 한글 번역 작업이 추진되고 있다.

행사는 고창인 기념사업회 수석부회장의 사회로 1부 학술발표와 2부 현장 답사로 나뉘어 진행됐다.

먼저 1부 학술발표에서는 최연성 군산대 명예교수의 ‘죽봉 시문을 통해 본 조선 후기 만경강변의 사회상’을 시작으로 이종근 작가의 ‘옥구 묵죽(墨竹)의 전통과 죽봉집에 드러난 대나무’의 설명이 이어졌으며 박순우 군산대 외래교수의 ‘죽봉 가계의 학문과 영조 초 고용집의 중앙정치 인식’ 등 주제 발표가 이어졌다.

▲죽봉 고용집 선생 학술 세미나ⓒ프레시안

다음으로 2부 현장 답사에서는 제주고씨 문중과 선생의 발자취가 깃든 주요 향토 문화유산의 현장 답사를 진행했다.

군산시 향토 문화유산 제5호인 염의서원 답사와 1938년 죽봉집이 발간된 임피면 영모재 방문에 이어 대야면 탑동마을 생가터와 대나무 숲 묘소를 답사했다.

고창인 죽봉 고용집 기념사업회 수석부회장은 “이번 6차 학술 세미나는 한문 세대를 지나 한글 세대에게 조상들의 대의를 전하기 위해 기획된 행사”라며 “단순히 과거의 유물을 넘어 군산의 정신적 뿌리를 지켜온 향토 유산의 가치를 널리 알리는 계기가 될 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

이어 그는 “문장은 세상을 살아가는 최고의 덕목이며 가치라고 한다”며 “바쁘신 와중에도 세미나에 참석해주신 분들에게 진심으로 감사하다”고 덧붙였다.