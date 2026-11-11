강삼영 강원도교육감, 시·군에 '진로특구' 공동투자 제안

강원특별자치도교육청이 지역 자원과 연계한 학생 진로·진학 및 취업 지원을 위해 도내 시·군에 ‘미래성장 진로특구’ 공동투자를 공식 제안했다.

강삼영 강원특별자치도교육감은 11일 도내 시·군을 대상으로 미래성장 진로특구 공동투자를 제안했다.

▲강삼영 강원특별자치도교육감. ⓒ강삼영 강원특별자치도교육감 SNS

교육혁신선도지역 8곳 선정을 계기로 교육혁신의 기회를 강원 전역으로 확대하겠다는 취지다.

미래성장 진로특구는 지역 전문가, 기업, 대학, 공공기관 등 지역 자원을 학생의 진로·진학 및 지역 취업으로 연결하는 사업이다.

도교육청과 지자체의 교육 투자를 바탕으로 지역 자원을 학생의 성장 기회로 전환하고 지역 경제를 활성화해 인구 소멸 위기에 대응한다는 구상이다.

교육지원청과 시·군은 지역 산업과 교육 여건에 맞춰 사업을 설계한 뒤 공동 신청하게 된다.

공동투자 규모는 5년간 지역별 최대 100억 원이다.

사업비는 도교육청과 시·군이 5대 5 비율로 분담하는 것을 원칙으로 하되 협의에 따라 조정할 수 있다.

사업은 3년간 운영한 뒤 중간평가를 거쳐 최대 2년까지 연장할 수 있다.

모든 특구는 진로교육통합지원센터 운영·지역 특화 순환형 진로탐구 프로그램·시민 진로강사 활용·예체능·문화 바우처 운영을 필수과제로 추진한다.

이와 함께 지역 수요와 여건에 맞춘 선택과제 및 지역 자율과제를 자율적으로 설계할 수 있다.

도교육청은 12월 3일 사업설명회를 열고 2027년 1월 공모를 진행해 3월 중 5개 시·군 내외를 지정할 계획이다.

이어 2027년 5월부터 공동투자 협약 체결 및 시범운영을 추진하고 2028년부터 본격 운영에 들어간다.

강삼영 강원특별자치도교육감은 "강원의 18개 시·군은 저마다 다른 강점과 가능성을 갖고 있다"며 "강원의 아이들이 자신이 살아가는 지역에서 꿈을 발견하고 세상으로 나아갈 힘을 키우며 그 가능성이 지역의 미래가 되는 강원교육을 만들어가겠다"고 말했다.