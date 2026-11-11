신영재 홍천군수 "홍천의 뿌리이자 미래"…제31회 농업인의 날

홍천군이 농업인들의 노고를 격려하고 농업 경쟁력 강화를 다짐하는 제31회 홍천군 농업인의 날 행사를 개최했다.

홍천군은 11일 홍천읍 생활체육공원에서 관내 농업인과 내외빈 1천여 명이 참석한 가운데 제31회 홍천군 농업인의 날 행사를 열었다.

▲제31회 홍천군 농업인의 날 행사. ⓒ홍천군

이번 행사는 홍천군과 홍천군 농업인의 날 행사 추진위원회가 주최하고 홍천군 농림축산업인 단체협의회가 주관했다.

식전 행사에서는 생활개선회의 사물놀이, 한국여성농업인 홍천군연합회의 댄스 공연, 농가주부모임의 난타 공연이 펼쳐져 분위기를 돋웠다.

이어진 기념식에서는 지역 농업 발전과 경쟁력 향상에 기여한 농업인 및 관계 기관 17명에 대한 시상식을 진행했다.

▲제31회 홍천군 농업인의 날 행사. ⓒ홍천군

올해 홍천군 농업인 대상은 내촌면 안현수 씨가 수상했다.

부문별로는 농·축·임산물 생산 부문에 서면 정백순 씨, 가공·유통 부문에 내면 김억열 씨, 우수 귀농인 부문에 내촌면 원연식 씨가 각각 선정됐다.

농업 진흥 유공 기관 부문은 한국농어촌공사 홍천춘천지사가 받았다.

특별 인정 부문에서는 영귀미면 강래훈·박인화 씨, 서석면 박홍순 씨, 인삼농협 김진문 씨, 축산농협 안상덕 씨, 내면농협 박유현 씨가 수상했다.

우수 농업인에는 홍천읍 박광열 씨, 내촌면 김승수 씨, 북방면 신중선 씨가 선정됐으며 우수 작목반원에는 화촌면 윤연희 씨, 남면 유영식 씨, 서면 이지영 씨가 이름을 올렸다.

▲제31회 홍천군 농업인의 날 행사. ⓒ홍천군

오후에 열린 농업인 화합 한마당에서는 강원특별자치도 무형유산 제33호 '겨릿소 밭갈이 소리' 시연을 시작으로 초청공연과 행운권 추첨이 이어졌다.

현장에는 건강생활실천 캠페인, 농지이양 은퇴직불사업 안내, 한우·한돈 시식, 농업용 드론 전시 등 다양한 부스도 가동됐다.

신영재 홍천군수는 "어려운 환경 속에서도 묵묵히 농촌을 지키며 홍천 농업 발전에 애써주신 농업인들에게 감사드린다"며 "농업은 홍천의 든든한 기반이자 미래를 이어갈 중요한 산업인 만큼 현장의 목소리를 듣고 안정적인 농가소득 기반 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.