닥터오레고닌, 참약사와 프리미엄 천연식의약품 사업화 협약

오리나무 국가 NET 신기술 인증·식약처 인허가·제품화 성공

왕느릅나무 근력·근기능 동시 개선 기술 신규 국가 NET 신기술 인증 최종평가 앞둬

약사·약국 중심 프리미엄 천연식의약품 전문 유통시장 본격 진출 추진

산림바이오 기반 천연식의약품 전문기업 (주)닥터오레고닌(대표 최선은·강원대학교 산림바이오소재공학과 교수)은 참약사(김병주 대표, 박명훈 부대표)와 10일 강원대 보듬관에서 국가 NET 신기술 인증 천연소재의 사업화 및 약국 중심 프리미엄 유통시장 확대를 위한 전략적 협약을 했다.

이번 협약은 청정 강원도 자생 산림자원(오리나무·왕느릅나무 등)에서 유래한 고부가가치 천연소재의 연구개발 성과를 실제 제품과 유통시장으로 연결하고, 약사의 전문성을 기반으로 차별화된 프리미엄 천연식의약품 시장을 확대하기 위해 추진됐다.

ⓒ닥터오레고닌

닥터오레고닌은 국내 자생 오리나무 추출분말의 잇몸건강 개선 기술을 개발해 지난 7월 국가 NET 신기술 인증을 획득했으며, 식품의약품안전처의 의약외품 원료 인허가와 치약형 의약외품 품목제조 신고를 완료했다.

이를 기반으로 프리미엄 구강관리 제품인 ‘올티스 덴탈엑스(OLTIS DENTAL-X)’를 출시하며 국가 신기술의 실질적인 상용화 성과를 확보했다.

특히 11월에는 ‘왕느릅나무추출분말(E50)의 근력 및 근기능 개선기술’에 대한 신규 국가 NET 신기술 인증의 마지막 3단계 최종평가를 앞두고 있다.

해당 기술은 이미 2단계 평가를 통과했으며, 식물성 천연소재를 기반으로 근력 개선과 근기능 개선을 동시에 목표로 하는 차별화된 최초의 기술이다.

아울러 왕느릅나무 추출분말(E50)은 인체적용시험 등 과학적 검증을 바탕으로 식약처 개별인정형 기능성 원료 인정 심사가 막바지 단계에 진행 중이다.

회사는 신규 국가 NET 인증과 식약처 개별인정 모두 긍정적인 결과를 기대하고 있으며, 향후 중장년층 및 고령층의 근력·근기능 관리를 위한 프리미엄 기능성 제품으로 사업영역을 확대할 계획이다.

최선은 대표는 강원대학교 산림바이오소재공학과 교수로 재직 중이며, 중앙대학교 약학대학 생약학 전공 약학박사 출신의 천연물 의약학 전문가다.

중앙대학교 대학원 진학 당시 의학·약학계열 통합 수석으로 입학했으며, 산림자원 유래 기능성 소재의 연구개발과 산업화에 매진해 왔다.

특히 5월 19일 제61회 발명의 날 기념식에서 그린바이오 분야 연구개발과 지식재산 창출 및 기술사업화 공로로 동탑산업훈장을 수훈하는 영예를 안았다.

산업훈장은 대한민국 산업 발전과 기술 혁신에 기여한 사람에게 정부가 수여하는 권위 있는 훈장으로 닥터오레고닌은 한국의 산림자원을 활용 노화예방 및 치료를 목적으로 한 항노화 관련 특허 및 기술을 연구하고 있다.

이는 현직 대학교수의 그린바이오 기술사업화 성과를 보여주는 주목할 만한 최초 사례로 평가된다.

최 교수는 지난달 9일 제11회 강원과학기술대축전에서 27년간 국내 자생 산림자원의 생리활성물질을 발굴하고 과학적 검증을 거쳐 실제 산업제품으로 상용화하는 연구를 지속해 온 성과를 인정받아 ‘강원과학기술대상’ 과학기술 개발 부문을 수상한 바 있다.

닥터오레고닌은 사람 유래 잇몸 세포 기반 연구를 통해 오리나무추출물의 치주염증 관련 생물학적 활성을 확인해 국제목재공학회(SWST) 학술대회와 미국생약학회(ASP) 연례학술대회에서 관련 성과를 연이어 발표했다.

양 사는 앞으로 국가 NET 신기술 인증 기반 천연기능성 식의약품 고기능성 천연 신소재의 공동 사업화, 약국 전용 프리미엄 제품 개발 및 전문 유통망 확대를 위한 협력을 지속 추진할 계획이다.

닥터오레고닌 최선은 대표는 11일 “오리나무 추출분말의 국가 NET 신기술 인증과 식약처 인허가, 제품화에 이어 왕느릅나무 추출분말(E50)의 신규 NET 신기술 인증과 식약처 개별인정에서도 긍정적인 결과를 기대하고 있다”며 “이번 참약사와의 협력을 통해 국가 신기술과 과학적 근거를 기반으로 약사 및 약국 프리미엄 전용 유통에 특화된 천연식의약품 전문기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

지난 2022년 3월 설립된 (주)닥터오레고닌은 천연물 유래 바이오 기능성 소재를 개발하는 CDMO 기업이다. 수목 자원 기반의 고부가가치 추출물을 활용해 항산화, 근감소증 예방, 탈모 완화 등 현대인의 건강 문제를 해결하는 혁신 솔루션을 제공한다. 독자적인 R&D 역량과 원천 기술을 바탕으로 코스메슈티컬 및 건강기능식품 시장을 선도하며 지속 가능한 바이오 경제를 실천하고 있다.