대구시의회 문화복지위원회, (주)엑스코 행정사무감사 실시

대구시의회 문화복지위원회는 11일, (주)엑스코에 대한 행정사무감사를 실시하고 경영 효율성 제고와 내부통제 강화, 전시산업 경쟁력 확보를 위한 경영혁신을 각각 촉구했다.

이날 사무감사에서는 (주)엑스코 신임 사장의 경영전략, 장애인 의무고용, 전시회 안전관리, 조직·인사관리, 수의계약 및 내부감사, 미수금 채권관리, 노후시설 투자계획 등 경영 전반의 주요 현안을 집중 점검했다.

특히 대구시 종합감사에서 드러난 반복적인 지적사항에 대한 실질적인 개선을 요구하고, 신임 사장을 중심으로 경영 효율성과 조직 운영의 투명성을 높여 지역 전시산업의 경쟁력을 강화할 것을 촉구했다.

이재숙 위원장(동구4)은 신임 사장의 경영전략과 주력 전시회의 경쟁력 강화 방안을 점검하고, 전시회 개최 건수와 매출 확대에 그치지 않고 사업별 수익성 개선과 참가기업의 실질적인 판로 확대로 이어지는 경영전략 마련을 주문했다.

또 전시장 추가 확충에 앞서 실제 전시 수요와 가동률, 운영수익 등을 면밀히 분석해 투자 필요성과 경제성을 충분히 검토할 것을 촉구했다.

주호동 부위원장(비례대표)은 장애인 고용 법정 의무고용률과 관련해 공공기관으로서 사회적 책임을 다할 수 있도록 장애인 적합 직무 발굴과 신규 채용 확대 등 구체적인 의무고용 이행계획 수립을 촉구했다.

이영애 위원(달서구1)은 대구시 종합감사에서 전시회 안전점검 기록 누락과 부적정 작성 사례가 수년간 반복된 사실을 지적하고, 단순한 지침 준수를 넘어 실질적인 안전관리 체계 개선을 요구했다.

정일균 위원(수성구1)은 대구시 종합감사에서 인사·보수·징계 등 조직관리 전반의 문제점이 지적된 점을 언급하며, 관련 규정 정비와 조직개편의 실효성 점검을 촉구했다.

특히 업무량에 따른 적정 인력 배치와 전문인력 확보를 통해 신임 사장의 경영방침에 부합하는 효율적이고 책임 있는 조직 운영체계를 마련할 것을 주문했다.

김해철 위원(달서구7)은 특정 업체와의 반복적인 수의계약과 일상감사 절차 미이행 등 대구시 종합감사에서 지적된 문제의 재발 방지를 촉구하고, 계약의 공정성과 투명성 확보를 위한 계약관리 기준 및 일상감사 절차 정비를 요구하고 감사인력 보강과 전문성 확보를 통한 실효성 있는 내부감사 기능 강화를 촉구했다.

박정희 위원(비례대표)은 엑스코의 영업이익이 지속적으로 감소하고 있음에도 경영실적과 성과급 지급 간 괴리에 대한 시민들의 의문을 해소할 수 있도록 지급 기준에 대한 명확한 설명을 요구하고, 이해충돌 의혹이 있는 수의계약에 대한 제보를 언급하며, 업체 간 실질적 연관성과 계약의 공정성에 대한 철저한 사실관계 확인 및 재발 방지 대책 마련을 주문했다.

허정수 위원(북구4)은 개관 25년이 지난 (주)엑스코 서관의 시설 노후화와 유지보수 비용 증가 문제를 지적하고, 주요 설비의 교체 우선순위와 소요예산이 중장기 시설투자계획에 충분히 반영되도록 요구했다.