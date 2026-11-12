[속보] 김민석 "신천지 사과, 중진들 권유 있었다…정청래와 대화 노력 중"

더불어민주당 김민석 대표가 지난 11일 이재명 대통령과의 만찬 회동 내용에 대해 "주로 예산과 최근 경제 얘기를 많이 했다"면서, 여론의 관심 대상이었던 종부세 공제기준 상향 문제에 대해선 특별한 논의가 없었다고 밝혔다.

김 대표는 12일 오전 당 공식 유튜브 채널에 출연해, 전날 만찬회동 대화 내용에 대해 "경제에 대해 한편으로 전체 지표가 좋다는 얘기도 하고, 또 한편으로는 실제 체감이 전체 지표를 못 따라가는 것, 민간 소비율이 상대적으로 낮은 것, 이런 부분을 어떻게 할 거냐 하는 얘기도 좀 했다"며 "그리고 예산 항목에 있어서 서로 관심 있는 (항목에 대한) 얘기도 했다"고 전했다.

김 대표는 "민간 소비율이 좀 낮다. 전체적으로 반도체나 대기업 중심으로 경제가 풀려가는 것과 달리 일반 국민들이 '나라 지갑은 괜찮은 것 같은데 내 지갑은 좀 그렇다'고 하고 있고, 전체적으로 소비가 안 된다"며 "'그 부분을 좀더 직접적이고 강력하게 풀 수 있는 대책을 우리가 고민해 봐야 되는 거 아닌가'라고 말씀드렸고, 몇 가지 아이디어도 오갔다"고 했다.

김 대표는 소비 진작 관련 '아이디어'에 대해서는 "아직 그것까지는 제가 말씀드리기 그렇다"며 "아마 대통령도 고민하실 것 같고, 저도 조금 더 정리해서 당에서 제안을 할까 하는 생각"이라고만 했다.

종부세 추가 완화 논란과 관련해서는 "그 부분은 크게 논의되진 않았다"고 선을 그었다. 김 대표는 "지금 당정이 추진하고 있는 부동산 정책의 기본은 일관되게 지켜가는 것이 좋다는 것이 이미. 정리돼 있는 상황"이라며 "그에 대한 논의를 따로 하진 않았다"고 했다.

김 대표는 "(종부세 논란이) 언론에 나온 것 자체가, 지난번 고위당정협의를 했을 때 당의 의견이나 당론으로 얘기됐다기보다 '의원들 사이에 이러이러한 의견이 있다'고 브리핑하던 중 나온 것이 당의 공식적 건의처럼 오인·오해된 바가 있다"며 "그렇지 않다는 것이 이미 정리가 돼있다"고 부연했다.

만찬회동에서는 그 외에 청와대와 여당 간 소통을 더 원활히 하기 위해 접촉면을 넓히자는 건의도 나왔다고 김 대표는 전했다. 그는 "앞으로 대통령께서 의원들을 더 자주 만나셨으면 좋겠다는 건의도 좀 드렸다"며 "그래서 원래 의원 전체 모임을 청와대에서 한 번 하려고 하다가 계속 못 했는데, (이 대통령이) '그것도 한 번 하면 좋겠다'고 해서 그것도 조만간 할 수 있게 될 것 같다", "한 번 하기로 했다"고 말했다.

김 대표는 또 이 대통령이 최근 당 상황과 관련 "당대표 시절의 여러 가지 어려웠던 점도 얘기했다"고 전했다. 그는 "당대표라는 것이 어려운 것이니까"라고 토로하며 "당의 문제는 또 당이 알아서 잘 풀어가야겠다"고 했다.

전날 당정 만찬은 저녁 6시30분부터 약 3시간 정도 진행됐다. 강유정 청와대 수석대변인은 만찬 결과에 대한 서면브리핑에서 대화 내용에 대해 "김민석 대표는 양극화 극복과 소비 진작을 위해 정부의 과감하고 신속한 대책이 필요하다(고) 요청했다. 이에 이 대통령은 우리 국민의 삶이 나아질 수 있도록 당정이 한마음 한뜻으로 움직여야 함을 강조하고 내년도 예산안에 대한 여당과 국회의 적극적인 협조를 주문했다"고만 전했다. 청와대와 여당 모두 대변인 브리핑을 하지는 않았다.

이 대통령과 여당 지도부 간의 공식 회동은 지난 8월 25일 이후 78일 만이었다. 김 대표는 다만 "사실 저는 78일 만의 첫 만찬은 아니었다. 저는 개인적으로 또 따로 뵙기 때문에"라며 "필요한 게 있을 때 의사소통도 하고 SNS도 한다", "서로의 상황·관심·의중을 잘 몰라서 소통이 안 되는 경우는 없다"고 전했다.

▲이재명 대통령(가운데)이 11일 청와대에서 더불어민주당 지도부와 만찬에서 참석자들과 기념 촬영하고 있다. 임광현 대통령 비서실장, 더불어민주당 대표 비서실장인 김태선 의원, 김민석 대표, 이 대통령, 한병도 원내대표, 천준호 원내운영수석부대표, 최인호 청와대 정무수석. [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ연합뉴스

金 "신천지 관련 의총 사과, 중진들 권유 있었다"…정청래·최민희 에둘러 겨냥도

한편 김 대표는 이날 유튜브 방송에서, 자신이 지난 3일 비공개 의원총회 당시 신천지 관련 의혹 제기에 전격 사과하고 당원정비TF 조사 결과도 제한적으로만 공개하기로 한 데 배경에 대해 "(의총) 전날 중진들과의 저녁 만남을 통해서 그분들의 권유가 있었다"고 밝혔다.

그는 중진들의 권유 내용은 "이 문제를 최대한 덜 갈등적인 방식으로 푸는 것이 좋겠다"는 것이었다며 "그게 사실 마지막 판단을 하는데 상당히 영향을 미쳤다"고 했다.

이와 관련, 최근 당 원로 우원식·박지원 의원 등이 정청래 전 대표와 자신 간의 회동을 공개 권유했다가 정 전 대표로부터 "줄곧 저를 욕하던 사람이 할 소리는 아니다", "심판 자격이 없는 사람은 심판 행세하지 말고 빠지시라. 그냥 가던 길 가시라"는 등 냉담한 말을 들은 데 대해 "당황스러운 상황이 되셔서 죄송하다"며 이 상황을 언급하기도 했다.

김 대표는 그러면서 "'만나서 대화로 풀어가자'는 것에 대해 저는 그것이 좋다고 생각하고, 저도 그렇게 하려고 생각하고 그런 노력을 하고 있다"고 했다. 그는 "바로 다 반영되지는 않지만 그런 시도도 하고 있다"며 "그런 각도에서 이 문제는 풀어가도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

그는 신천지 관련 내홍 상황 전반에 대해 "전체적으로 정리를 할 때가 올 거라고 본다"며 "그런데 사안 자체가 좀 복잡미묘하기도 하고 보는 관점에 따라서 지금 열람 후에도 의견들이 다르지 않나. 그래서 시간이 조금 필요한 문제라고 생각한다"고 했다. 그는 "제도 개선을 해 가고 풀어가면서 정리를 해 가겠다"고 했다.

친청계 최민희 최고위원이 전날 사진기자들을 '하이에나 떼'라고 해 물의를 빚은 데 대해서도 김 대표는 "기자나 언론인은 기본적으로 국민을 대신해서 묻고 쓰는 분들 아니냐. 마음에 안 들 때도 있지만 기본적으로 국민을 대신해서 존재한다는 관점을 가지고 보는 것이 좋고, 또 그것이 아니더라도 일반인 관점에서도 존중하는 표현을 쓰는 것이 옳겠다"며 "당의 입장에서 죄송하다"고 언급했다.

김 대표는 또 자신이 지난 10일 오전 일정을 전격 취소해 정치권 안팎에서 여러 추측이 나온 것에 대해 "개인사였다. 장모님(건강)이 갑자기 급히 안 좋아지셔서 그렇게 시간을 조정할 수밖에 없었다"고 해명했다.