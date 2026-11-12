한국에서만 태양광 모듈 30% 비싼 까닭

AI 시대, 태양광 모듈과 데이터센터로 뒤덮인 지구별?

AI 시대에는 반도체도 중요하지만 그보다 훨씬 더 중요한 게 태양광 모듈입니다. 천연자원이 풍부한 아프리카 국가 국민들이 가난한 까닭을 생각해보시면 금방 이해할 수 있습니다. 아프리카의 자원을 약탈해 최종 제품을 생산하는 미국과 유럽 선진국들의 국민소득은 아프리카의 몇 배 몇 십 배입니다.

농업사회건 산업사회건 그리고 AI 사회건 에너지와 식량은 최우선의 핵심 생명줄입니다. 반도체를 삶아 식량으로 먹을 수도 없고, 전기를 생산하거나 불태워 난방을 할 수도 없습니다.

제프리 힌튼의 제자로 스승과 함께 현재의 대형언어모델(LLM) AI를 창조해 낸 일리야 수츠케버(Ilya Sutskever)는 3년 전인 2023년 11월 17일 오픈 AI의 CEO 샘 올트먼 해고 사태의 주역입니다. AGI 개발 가속주의자 샘 올트먼과 안전주의자 수츠케버의 갈등이 원인이었습니다.

11월 20일 직원 700명 이상(전체 직원 770명)이 올트먼의 복귀가 이루어지지 않을 경우 마이크로소프트로 집단 이직하겠다는 성명서를 발표합니다. 그러자 그 직후 수츠케버는 소셜미디어 X에 올트먼 해고를 후회하며 올트먼 복귀를 지지한다고 성명서를 올립니다. 샘 올트먼은 해고 5일만인 11월 22일 다시 CEO로 복귀합니다.

지금도 실리콘밸리에는 AGI 개발 가속주의와 안전주의 사이의 대립과 갈등이 치열합니다.

올트먼 해고 사태 6개월이 지난 2024년 5월에 오픈 AI 공동 창업자인 수츠케버는 10년 만에 회사를 공식 퇴사합니다. 수츠케버는 곧바로 안전한 AGI 연구를 위한 신생 스타트업 기업 '세이프 슈퍼인텔리전스Safe Superintelligence, SSI)'를 창업했습니다.(https://ssi.inc/) 직원이 10여 명 밖에 안됩니다. 유대인인 수츠케버는 회사 지부를 이스라엘 텔아비브에 두고 있습니다. 최근 2026년 7월 27일 엔비디아가 50억 달러 투자를 발표해 큰 관심을 모으기도 했습니다.

수츠케버는 올트먼 해고 사퇴 직전인 11월 2일 가디언 지와 인터뷰를 했습니다. 가속주의-안전주의를 포함해서 AGI에 대한 다양한 쟁점에 대해 그의 생각을 읽을 수 있습니다. 그런데 여기서 수츠케버는 태양광에 대해 흥미로운 발언을 한 바 있습니다.

"미래에는 지구 표면 전체가 태양광 패널과 데이터센터로 뒤덮일 가능성이 높다."

슈츠케버는 AGI(인공일반지능) 또는 초지능(ASI) 시대에 가까워질수록 연산 능력과 전력 수요가 폭발할 것이고, 이 거대한 AI 인프라를 구동하기 위해 지구 표면 상당 부분이 데이터센터와 태양광 발전소 같은 에너지 시설로 채워질 것이라고 예측했습니다. 당장 AI 모델 학습과 추론에 들어가는 전력만 해도 천문학 단위입니다.

SF 소설같은 그의 예측 그대로 지금 전세계는 데이터센터와 재생에너지 전력 부족으로 몸살을 앓고 있습니다. 2026년 초 일론 머스크가 테슬라와 스페이스 X 텍사스 무인공장에 100GW 용량의 태양광 수직계열화 생산 라인을 건설하겠다고 나선 것도 이 때문입니다. 100GW는 핵 발전소 100개에 해당합니다.

데이터센터 건설을 반대하는 미국 지역 주민들의 거센 항의 시위로 지금 미국 내에서는 데이터센터를 지을 수가 없습니다. 초미의 과제로 떠오른 재생에너지 공급 문제를 해결하기 위한 대안으로 AI 빅테크 기업들은 바닷속, 남극과 북극, 그린란드, 심지어는 우주로까지 데인터센터 건설 장소를 찾고 있습니다.

우리나라도 전남광주 서남권의 '반도체-데이터센터 3대 메가 프로젝트' 등 대응책을 서두르고 있습니다. 전기요금을 민간 전력회사에 내야 하는 미국과 달리 우리나라 국민들은 한전에 전기요금을 냅니다.

미국의 데이터센터 지역 주민들은 갑자기 수백만 원의 전기요금 고지서가 날아오자 분노하지 않을 수 없었습니다. 그 분노에 기름을 부은 게 이란 전쟁으로 동시에 갑자기 수백만 원이나 나가게 된 자동차 기름 값입니다. 11월 3일 미국 중간선거의 트럼프 심판 ‘블루 쓰나미’의 가장 큰 원인입니다.

한국의 에너지 집중-독재 체제는 적어도 전기요금과 관련해서는 에너지 주권자인 지역 주민들 눈치를 보느라 쉽게 전기요금을 올리지 못합니다.

태양광 모듈, 상용화-대량생산이 핵심

각종 신기술 개발 뉴스는 거의 매일 미디어에 단골로 등장합니다. 대부분 주가에 영향을 미치기 위한 기업 홍보용이거나 아니면 정부와 대학의 연구기관들 콘소시엄이 돈주고 산 광고성 기사입니다.

매년 연말이면 반복되는 뉴스 가운데 메탄 하이드레이트 포집 기술이 개발돼 상용화 길이 열렸다는 소식이 있습니다. 메탄은 기체입니다. 그러나 독도 깊은 바다 밑에서는 높은 압력과 낮은 온도로 고체입니다. 독도 심해에 한국이 30년 동안이나 쓸 수 있는 양이 매장되어 있다고 합니다.

문제는 심해에서 지상으로 채굴해 이동하는 비용입니다. 또한 지상으로 나왔을 때 기체로 변하는 메탄을 포집하는 기술입니다. 메탄은 이산화탄소보다 온실 효과가 수십 배나 높습니다.

모든 신기술은 그 기술이 인류에게 이익이 되고, 사람이 손쉽게 사용할 수 있게 하기 위해서는 상용화 대량생산이 핵심입니다.

태양광 모듈 상용화는 일본 기업들이 발빠르게 먼저 선점하고 나섰습니다. 1963년 일본의 샤프는 세계 최초로 태양광 모듈 상용화에 성공합니다. 그 이후 21세기 초반까지 샤프의 태양광 모듈은 부동의 세계 1위였습니다.

21세기 들어서자마자 태양광 모듈 시장의 주도권은 미국과 유럽으로 빠르게 넘어가기 시작합니다. 유럽 재생에너지 사업의 특징은 환경운동의 주축이었던 68세대가 태양광 모듈 등 재생에너지 산업에 상당수 뛰어들었다는 점입니다. 한화큐셀의 회사 이름에 남아 있는 큐셀은 유럽의 대표 모듈 생산업체인 독일 기업 이름입니다. 한화는 2012년에 큐셀을 인수해 한화큐셀로 리모델링에 성공합니다.

한국에서는 2003년 대체에너지법을 신재생에너지법으로 전면 개정해 재생에너지 체제로의 전환에 시동을 걸었습니다. 민간에서 햇빛발전소를 건설해 햇빛전기를 생산하면 국가가 전량 의무 구입해주는 발전차액지원제도(FIT, Feed in Tariff)도 2005년 시행됩니다. 한국의 대재벌 중심 태양광 모듈 생산 체제와 시장 형성은 처음부터 불가피했다고 할 수 있습니다.

중국도 이때 태양광 산업을 육성하기 시작합니다.

오늘날 AI 에이전트는 하루가 다르게 업데이트 되면서 인간지능을 대체해가고 있습니다. 그저 놀랍고 무섭기까지 합니다. 산업의 패러다임 자체, 인류 문명 자체의 패러다임이 바뀌고 있습니다.

AI 에이전트는 지금 공장 생산라인의 건설에서 제품 생산과 운영관리까지 전 과정의 오퍼레이터(Operator, 기획-운영관리자) 역할을 인간지능 대신 수행하기 시작하고 있습니다.

태양광 모듈 생산과 운영관리는 20세기에는 중후장대 산업이었습니다. 그러나 지금은 AI 기반 기술력을 갖춘 스타트업이 얼마든지 도전할 수 있을 정도로 공장 라인 건설에서 생산까지 6개월도 채 안 걸립니다. 예컨대 신성이엔지의 김제 태양광 공장은 2020년 4월 전라북도 김제시와 투자협약을 체결했습니다. 그리고 2020년 8월에 생산시설을 반입해 생산 환경을 구축하고, 2020년 10월에 김제 새만금 태양광 모듈 공장 개소식과 함께 본격 가동을 시작합니다.

다소 길게 태양광 모듈 생산과 관련된 역사와 현재 상황을 설명한 까닭은 간단합니다. 적어도 AI 에이전트 시대에 재생에너지 태양광 모듈 시장은 자금력 있는 대재벌과 중견 태양광 모듈업체만이 할 수 있는 사업 분야가 전혀 아닙니다. 수많은 AI 에이전트 기반 신생 스타트업 기업들이 뛰어들어 태양광 생태계 자체를 바꾸어놓으면서 해외 수출 길까지 열어나갈 수 있는 패러다임 전환의 새로운 신개념 사업과 시장입니다.

▲새만금 수상 태양광 실증시설. ⓒ프레시안

태양광 국산 모듈 우대-지원 정책 악용해 주권자 돈 강탈해가는 태양광 재벌들

전세계 10위까지의 태양광 모듈 대기업은 중국이 8개입니다. 우리나라 한화큐셀이 10위에 올라 있습니다. 100위까지 중국 모듈 기업이 60%에 이릅니다. 기술력도 C급 이하로 등외 제품으로 천대받던 예전의 그 중국산 모듈이 아닙니다.

페브로스카이트 모듈은 중국이 먼저 기가와트 급의 생산라인을 가동해 양산하고 있고, 효율도 25% 이상이나 됩니다.

2025년 신규 태양광 발전소 건설은 용량 기준으로 만년 2위였던 미국을 제치고 37GW 이상을 설치한 인도가 올라섰습니다. 그런데 1위 중국이 설치한 신규 태양광 발전소 용량은 자그마치 318GW 이상입니다.

한마디로 태양광 모듈 시장에서 생산 물량과 기술력, 가격 경쟁력은 당분간 중국을 따라잡기 어렵습니다. 한화큐셀 등 한국의 태양광 대재벌들도 값싼 중국산 셀을 수입, 조립해서 국산 모듈로 둔갑시켜 생산-판매합니다. 당연한 선택입니다. 훨씬 더 싼 모듈로 주택과 건물 지붕에 태양광 발전소를 짓는 우리나라 재생에너지 주권자 지역 주민들의 이익에도 부합합니다.

그런데 이상한 일이 벌어지고 있습니다. 도무지 납득도 할 수 없고, 이해도 할 수 없는 어처구니 없는 일입니다.

한국의 태양광 모듈은 중국산에 견주어 20~30% 가까이 비쌉니다. 2026년 국정감사에서 김성환 기후부장관도 인정한 사실입니다.

기후부가 중장기 관점에서 국내 태양광 산업을 육성-진흥하고, 국가 안보 차원에서 국산 셀 사용 의무화 정책을 취하는 것은 당연합니다.

문제는 이를 악용해 태양광 모듈을 에너지 주권자인 국민들에게 20~30% 비싸게 말도 안 되는 가격으로 팔아 어마어마한 폭리를 취하는 태양광 재벌들입니다. 코도 안풀고 갈퀴로 돈다발을 쓸어담아 갑니다.

기후부가 재생에너지 주권자 모두를 국가가 세운 대형 태양광 가두리 양식장에 가두어놓고는 식사는 태양광 재벌 기업들 모듈만 사먹을 수 있다고 강매하는 꼴입니다. 기후부가 지역주민들이 지붕에 넣어둔 태양광 전력 판매 호주머니 쌈지돈을 탈탈 털어가 태양광 재벌들에게 상납-헌납하는, 헌법 위반의 범죄행위가 아니고 무엇인지 묻고 싶습니다.

앞 글에서도 지적했지만 이런 말도 안되는 사태를 야기한 일부 기후부 부패 범죄 공무원들은 그 실명을 공개해야 합니다. 이들은 태양광 재벌이 대한민국의 권력자, 주권자라고 생각하는 친재벌 반주권자 행동대원들입니다. 친일 반민족행위자와 하나도 다를 바 없습니다.

국내 1위 모티프 탈락시킨 과기부와 투자결정 엔비디아, 기후부는?

2026년 8월 과학기술정보통신부가 주관하는 국가 대표 인공지능(AI) 선발 사업인 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 2차 평가에서 모티프테크놀로지스가 탈락했습니다. 이른바 독파모 사태입니다.

모티프테크놀로지가 개발한 대형언어모델 AI '모티프 3'는 글로벌 AI 평가에서 미국-중국 제외 국가 1위를 차지해 국내외 AI 전문가들을 놀라게 했습니다. 전세계를 충격에 빠트렸던 중국의 딥시크와 동급으로 인정받았습니다.

한국의 독자 AI 파운데이션 모델로 국내 1위 독자 모델인 모티프는 안성맞춤이었습니다. 그러나 과기부는 '모티프 3'를 탈락시키고 재벌 기업 모델을 선정하고 말았습니다.

이와 똑같은 일이 기후부에서 반복 재생되려 하고 있습니다. 영농형태양광에 일반 태양광을 허용하려는 기후부-에너지공단의 일부 공무원들은 독파모 사태에서 무엇을 배웠는지 궁금합니다. 아니 독파모 사태 자체를 알고나 있는지 모르겠습니다.

AI 에이전트 시대, 이제 태양광 모듈-인버터-BESS 생산과 운영관리, 각종 태양광 소프트웨어까지 햇빛발전 사업은 AI 에이전트를 기반으로 한 새로운 신종 스타트업 사업, 새로운 재생에너지 플랫폼 사업으로 급속하게 패러다임이 바뀌고 있습니다. 중국과 미국-일본-유럽의 물량과 기술력을 뚫고 새로운 독자 영역과 시장을 개척해 나갈 수 있는 신세계가 펼쳐지고 있습니다.

부디 이재명 국민주권 정부의 기후부는 20세기 구닥다리 낡은 태양광 재벌 체제에 기생하는 반국민주권 부처가 되지 않기를 간절히 촉구합니다.

나아가 패러다임 전환의 AI 에이전트를 기반으로 한 태양광 신산업 스타트업 생태계를 육성 진흥하는 데 선두에 서 주기를 간곡히 호소합니다.

또한 재생에너지 주권자에 대해 책임을 지면서 AGI 시대를 맨 앞에서 이끌어나가는 선구자들로서 자유의지의 신세대 신개념 공무원들이 득시글(!?)거리기를 두손모아 기도립니다.

태양광 재벌 배만 불리는 영농형태양광의 일반 태양광모듈 허용, 재생에너지 주권자인 국민이 절대 허용할 수 없습니다!