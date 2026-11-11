친청계 "김민석, '신천지 2차 가해' 왜 방치하나? 결자해지하라"

더불어민주당 당원정비TF의 신천지 의혹 조사 결과를 둘러싼 친명-친청 내전이 멈출 조짐을 보이지 않고 있다. 친명계에서 신천지 조사 결과를 "상당히 심각하다"고 규정하자, 친청계에선 "명백한 2차 가해"라며 "김민석 대표는 본인의 사과를 무색하게 하는 국회의원들의 발언을 왜 두고 보시나"라고 날을 세웠다.

친청 한민수 최고위원은 11일 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 열린 당 최고위원회 모두발언에서 김 대표를 겨냥 "(신천지 의혹에 대한) 당대표의 사과 후 사태가 수습되지 않고 오히려 커지고 있다"며 "반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합 주장이 남긴 상처를 외면한 채 본질흐리기에 골몰하고 있기 때문"이라고 직격했다.

한 최고위원은 먼저 비공개로 열람한 당원정비TF의 신천지 의혹 조사결과에 대해 "이번에 제가 열람한 자료는 진위가 확인되지 않은 특정 시점의 일부 신천지 교인 명부와 우리 당 당원 명부를 대조한 숫자였다"며 "구체적이고 신빙성 있는 조직적 집단 가입 및 전당대회 개입에 대한 증언과 증거는 없었다"고 설명했다.

한 최고위원은 "신천지 교인이 우리 당에 가입했다 하더라도 그것만으로는 특정 후보를 지원하기 위한 반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합이 있었다는 근거가 되지 않는다. 그 근거를 찾지 못했기에 김 대표가 사과하신 거 아니겠나"라고 꼬집었다.

한 최고위원은 이어 "그런데도 자료 열람을 기점으로 당직을 맡은 의원들과 중진 의원이 신천지 전대 개입 가능성을 흘리며 분란을 증폭시키고 있다"고 지적하며 김 대표를 향해 "김 대표님, 본인의 사과를 무색하게 하는 국회의원들의 발언을 왜 두고 보시나"라고 비판했다.

그는 "이럴수록 이미 심한 모욕과 조롱을 당한 당원들에게 또다시 상처를 준다는 것을 모르시나"라며 "명백한 2차 가해"라고 주장했다. "3자 비밀연합 허위주장의 본질을 회피해선 이번 사태를 해결할 수 없다", "김 대표 스스로 꺼낸 발언으로 당을 혼란에 빠트린 자승자박의 상황"이라고도 했다.

그는 그러면서 "당대표께서 나서서 본질을 흐리는 발언들을 바로잡고 당원들의 명예를 회복하시라", "책임지고 결자해지 하시라"라고 촉구했다. 다만 김 대표는 이날 회의에서 한 최고위원의 이 같은 요구에 별다른 반응을 보이지 않았다.

친명계에선 이날도 '신천지 정치개입' 의혹을 강조하며 강력 대응을 촉구하고 나섰다. 조계원 의원은 이날 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서 TF 조사결과를 두고 "(신천지 교인이) 전국적으로 고르게 가입했으면 오히려 의심이 덜할 텐데 특정 지역을 중심으로 가입이 많이 이루어졌다"며 "상당히 심각하다"고 주장했다.

조 의원은 "여러 증언들이 있었는데 공통점이 (교인의 상부의) 지시가 없이는 가입을 하지 않는다는 것"이라며 "자기 지역을 속이고 위장 가입을 하라, (라고 지시를 한) 이런 것들이 좀 드러났다"고 말해 '조직적 가입' 가능성에 무게를 뒀다.

그는 "(신천지가) 2021년부터 이미 오래전부터 당에 똬리를 틀고 있었다. 그리고 아직도 있다"며 "한 10만 명 가지고 대조를 했었던 것 같은데 전체 신천지 교도를 30만 명으로 따져보면 이미 4만 명이 넘는 수가 지금 민주당에 들어와 있는 것으로 확인이 된다", "지금 우리 민주당 안에서 (신천지가) 여러 직책도 맡을 수 있는 것"이라고 강조했다.

그는 그러면서 "이 문제는 지금 계파 간의 갈등이나 이런 문제가 아니"라며 "외부 사이비 종교 단체가 민주당의 의사결정, 정당 민주주의를 방해할 목적으로 가입했다는 것이 드러난 만큼 이 문제에 대해서는 전당적으로 단합해서 대응해야 한다"고 촉구했다.

앞서 최민희·이성윤·한민수 등 친청계 최고위원들은 TF 조사결과를 열람한 뒤 △신천지 교인의 가입 숫자가 유의미하지 않으며 △조직적 가입에 대한 증언도 신빙성이 없다는 등 상반된 주장을 펴며 김 대표에게 '신천지 책임론'을 제기했다.

조 의원은 친청계 측 주장에 대해선 "조직적인 가입 문제는 증언을 통해서도 확인이 되고 있다"며 "(친청계의 주장은) 소위 신천지와 친청 본인들이 생각하는 '그것(비밀연합)과의 연관성은 밝혀지지 않았다' 이 부분에 초점을 맞추지 않았는가 생각한다"고 했다.

친청계가 연일 김 대표의 추가 공개사과 등을 요구하고 있는 데 대해선 "국민 앞에 보이는 모두 발언이나 이런 부분에서는 보다 좀 신중하게 했으면 좋겠다"고 꼬집기도 했다.

한편 친청계 최민희 최고위원과 친명계 김우영 의원이 친청 성향 유튜브 채널 '박시영TV'를 둘러싸고 공방을 벌이는 등 전선 확장 조짐도 보이고 있다. 김 의원은 앞서 이재명 대통령과 각을 세우고 있는 유시민 작가가 출연한 박시영TV를 두고 '용역 방송'이라고 비판했는데, 최 의원이 이를 다시 비판하면서 논쟁이 인 것.

최 의원이 이날 본인 페이스북에 "김 의원의 주장에 동의하지 않는다. 혹시 친석(親김민석) 아니면 모두 적이라 보시는지 묻고 싶다"고 쓰자, 김 의원은 이를 공유하며 "제가 어제 모 라디오 방송에서 '컨설팅 계약을 맺은 정치인을 자기 유튜브 방송에 내보내는 것을 뭐라 하느냐'는 질문에 '유시민 작가가 말한 촉법, 용역 중 용역에 해당한다'고 말했다"며 "그게 뭐가 잘못됐다는 건가. 사전을 찾아보라"고 반격했다.

당 일각에선 우려의 목소리도 나온다. 국회의장 퇴임 후 당에 복귀한 원로 우원식 의원은 이날 YTN 라디오 인터뷰에서 "탄핵을 하고 새로운 정부를 만들었는데 1년 동안 당내 갈등을 하고 이것 때문에 실패한다면 절대로 국민이 용납하지 않을 것", "싸울 때가 아니다"라고 경고했다.

우 의원은 "신천지 문제에 대해서는 이미 당대표가 그것에 대해서 '근거가 없다' 얘기하고 사과했다. 그게 굉장히 중요한 전환점이 돼야 되는데 그 이후에 여러 가지 절차를 거치면서 전환점이 되고 있지 못하다"며 "(김 대표와 정청래 전 대표) 두 분이 해결해야 된다. 두 분이 만나서 해결하라"고 촉구했다. 당 원로 박지원 의원도 방송 인터뷰에서 "전·현직 대표가 대화하고 정치적으로 해결하라"고 촉구했다.

정 전 대표는그러나 이날 SNS에 박 의원의 발언을 인용한 언론 보도를 언급하며 "줄곧 저를 욕하던 사람이 할 소리는 아니다. 심판 자격이 없는 사람은 심판 행세하지 말고 빠지시라. 그냥 가던 길 가시라"고 날카로운 반응을 보였다.