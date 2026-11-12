이재명 정부 제시한 미래 성장동력 '7대 SEED 프로젝트', 성공할 수 있나

대한민국의 다음 성장동력은 어디에서 나올 것인가. 한국은 반도체, 자동차, 조선, 원전, 건설 등 여러 분야에서 기술과 경험을 쌓아 왔다. 이 역량을 바탕으로 우리가 가진 산업의 강점에서 미래의 가능성을 발견하고, 새로운 시장과 연결하는 일이 중요해지고 있다.

7대 SEED 프로젝트는 앞으로 10~20년의 성장을 이끌 산업을 준비하는 국가 전략이다. 소형모듈원자로(SMR), 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주·항공, 첨단바이오, 첨단 공급망을 육성하는 구상으로, 기술개발과 함께 실증, 제도 정비, 투자와 산업 기반 구축을 추진한다. 이 과정에서 국내 기업이 새로운 분야에 진입하고, 한 사업에서 쌓은 기술과 경험이 다음 사업에 활용될 때 개별 기술의 성과는 한국의 미래 산업 성장으로 이어질 수 있다.

7대 SEED는 미래 에너지와 신산업, 공급망을 함께 준비하는 전략으로 크게 세 축으로 구성된다. 첫 번째 축인 미래 청정에너지에는 SMR, 핵융합, 재생에너지가 포함된다. SMR은 기존 원전 산업의 설계·제작·운영 역량을 활용해 차세대 원전 시장에 진입하려는 분야다. 핵융합은 전력 생산의 가능성을 단계적으로 검증하는 장기 과제다.

재생에너지 분야는 고효율 태양전지와 대형 풍력터빈으로 발전 성능을 높이고, 차세대 전력망과 수전해 기술을 통해 생산한 전기를 필요한 곳에 보내거나 수소 생산에 활용할 기반을 마련하는 데 초점을 둔다.

두 번째 축인 차세대 선도 분야는 양자, 우주·항공, 첨단바이오로 구성된다. 양자는 새로운 연산 방식과 통신·보안 기술의 가능성을 넓히는 분야다. 우주·항공은 달 탐사와 위성통신, 차세대 항공기 공동개발 등을 통해 국내 기업의 활동 범위를 넓히는 과제다. 첨단바이오는 인공지능을 활용한 신약개발과 유전자·세포치료제 등을 통해 연구 성과를 새로운 치료법으로 발전시키려는 분야다.

세 번째 축은 핵심광물과 소재·부품·장비를 아우르는 첨단 공급망이다. 핵심광물의 공급망을 다변화하고, 정·제련과 재자원화 역량을 갖추며, 필요한 소재와 장비를 안정적으로 확보하는 것이 주요 과제다. 에너지가 새로운 산업을 움직이는 기반이라면, 첨단 공급망은 개발한 기술을 제품과 설비로 구현하고 생산을 이어가는 기반이다. 이 세 축을 함께 추진할 때 개별 분야의 성과를 산업 전반의 경쟁력으로 넓힐 수 있다. 이를 위해서 다음 네 가지에 집중해야 한다.

첫째, 분야별로 다음 단계에 필요한 조건부터 갖춰야 한다. 일곱 개의 분야가 산업으로 발전하는 경로는 서로 다르다. SMR은 안전성을 검증하고 인허가를 거쳐야 건설과 운영으로 나아갈 수 있다. 양자기술은 연산 성능을 높이는 동시에 기존 방식으로 풀기 어려웠던 산업 문제에 실제로 적용할 수 있는지 확인해야 한다. 첨단바이오는 연구 성과가 임상에서 유효성과 안전성을 입증하고, 일정한 품질로 생산될 수 있어야 환자에게 도달한다.

지원의 우선순위는 각 분야가 다음 단계로 나아가는 데 필요한 조건에 따라 정해야 한다. 핵융합처럼 장기 연구가 필요한 분야에는 핵심 부품과 장비를 단계적으로 검증할 기반이 중요하다. 양자처럼 활용 사례를 찾아가는 분야에서는 기술을 개발하는 연구자와 해결할 문제를 가진 기업이 함께 과제를 설계할 수 있다.

평가 기준도 달라야 한다. 장기 연구에서는 어떤 기술적 난제를 풀었는지가, 사업화 단계에서는 인증과 생산 안정성, 고객 확보가 다음 투자를 판단할 근거가 된다.

둘째, 실증을 첫 수주와 후속 투자로 연결해야 한다. 연구실에서 확인한 성능이 실제 산업 현장에서도 구현되는지 확인하려면 사용 조건과 비용, 운영 안정성까지 살펴야 한다.

기술을 사용할 기업이 개발 초기부터 참여하면 실증에서 무엇을 확인해야 하는지가 분명해진다. 고객이 요구하는 성능과 가격, 유지·보수 조건을 알면 개발자는 무엇을 먼저 개선할지 판단할 수 있고, 고객은 시험 결과를 바탕으로 실제 구매를 검토할 수 있다.

공공조달과 시범사업은 첫 사용 실적을 쌓는 기회가 될 수 있다. 현장에서 얻은 성능과 운영 데이터는 제품 개선에 쓰이고, 다음 고객이 구매를 결정할 때도 근거가 된다. 연구개발에서 실증과 생산으로 넘어갈수록 필요한 자금의 규모와 성격이 달라지는 만큼, 실증 결과와 구매 수요를 바탕으로 정책금융과 민간 투자가 이어지도록 설계해야 한다. 실증에 참여한 기업이 첫 거래를 만들고 생산을 확대할 수 있을 때 기술은 시장에 자리 잡기 시작한다.

셋째, 한 사업의 경험을 다음 사업의 출발점으로 삼아야 한다. 10~20년을 내다보는 정책에는 다년도 재원과 전문인력 양성의 연속성이 필요하다. 연구자와 기업이 장기 계획을 세울 수 있도록 정책 방향을 안정적으로 유지하고, 연구개발에서 실증·인허가·사업화로 이어지는 과정을 조정할 책임 주체도 분명히 해야 한다.

장기 투자의 성과는 사람과 경험에 남는다. 실증에서 어떤 조건일 때 성능이 향상됐는지, 운영 과정에서 무엇을 개선했는지 기록하고 후속 연구자와 기업이 활용할 수 있도록 해야 한다. 대학과 연구기관, 기업을 오가며 연구와 현장 경험을 쌓을 기회도 넓혀야 한다. 그래야 다음 사업은 앞선 사업이 도달한 곳에서 시작할 수 있다.

사회적 신뢰 역시 사업을 이어가는 과정에서 쌓인다. 원자력의 안전성, 첨단바이오의 생명윤리와 개인정보 보호, 에너지 시설과 전력망의 입지는 주민과 이용자의 삶에 닿아 있다. 사업 초기부터 무엇을 어떻게 검증하는지 알리고, 주민과 이해관계자가 의견을 낼 수 있도록 해야 한다. 이 과정에서 쌓은 검증과 협의의 경험은 후속 사업을 추진하는 데에도 쓰일 수 있다.

넷째, 국제협력 속에서 한국이 맡을 역할을 먼저 찾아야 한다. 미래 산업을 둘러싼 국제협력에서 한국은 어떤 역할을 맡을 것인가. 한국이 축적한 역량과 협력 상대가 필요로 하는 기술이 만나는 지점을 찾아, 사업이 구체화되는 초기부터 우리가 맡을 역할을 만들어 가야 한다. 공동의 성과를 쌓고 그 경험을 다음 협력으로 이어갈 때, 한국은 국제 분업 속에서 대체 불가능한 역할을 확보할 수 있다.

영국 북해의 해상풍력 사업을 예로 들자면, LS전선은 2022년 보레아스와 뱅가드 해상풍력 사업에 발전단지의 전기를 육지로 보내는 초고압직류송전 해저케이블을 공급하는 계약을 잇따라 체결했다. 2025년에는 영국 내셔널그리드의 해저케이블 등을 포함한 초고압직류송전 케이블 공급 기본협약에도 선정됐다. 국내에서 쌓은 전력기기 제조 역량이 해외 에너지 전환에 필요한 역할로 이어진 사례다.

앞으로는 국내 기업이 사업 초기부터 발주처와 설계 조건, 시공 방식, 유지·보수 요건을 함께 검토할 기회를 넓혀야 한다. 이 과정에 소재·장비·시공 분야의 국내 기업도 참여해 경험을 쌓는다면, 한 기업의 수주는 국내 공급망의 역량으로 이어질 수 있다. 협력 상대가 다음 사업을 구상할 때도 한국 기업의 참여를 먼저 고려하는 관계가 만들어질 수 있다.

경제안보의 관점에서도 협력은 두 방향으로 이루어져야 한다. 핵심광물과 소재의 공급망을 넓혀 생산의 안정성을 높이는 한편, 해외 기업이 필요로 하는 기술과 생산 역량을 국내에 축적해야 한다. 공급망에 변화에 대응할 능력과 국제 분업에서 한국이 기여할 수 있는 역량이 함께 쌓일 때 우리의 협상력도 높아진다.

10년 뒤 7대 SEED의 성과를 돌아볼 때, 우리에게 무엇을 이루어야 하는가. 첫 수주를 따낸 기업이 그 경험으로 다음 시장에 진출하고, 연구자와 기업이 쌓은 기술과 실증 경험을 후속 세대가 이어받아 새로운 산업에 활용할 수 있어야 한다.

한국은 지금까지 쌓아 온 기술과 생산 역량을 바탕으로, 세계의 기업들이 다음 사업을 구상할 때 먼저 찾는 나라, 글로벌 공급망에서 대체하기 어려운 역할을 맡는 나라가 되어야 한다. 오늘의 투자가 다음 세대의 산업 역량을 높이고, 그 역량이 세계와 협력할 기회를 넓혀갈 때 7대 SEED는 한국의 지속가능한 발전에 기여할 수 있다.