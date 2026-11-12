계명대 음식 문화 교류사 조명...실크로드 누들, 신라의 식탁과 만나다

▲계명대 ‘실크로드의 누들과 신라의 음식 문화’ 학술회의 개최 안내문ⓒ계명대

동서 문명을 연결했던 실크로드의 음식 문화와 고대 신라의 식생활을 함께 조명하는 학술회의가 대구 계명대학교에서 열린다.

경북문화관광공사와 계명대 실크로드연구원(원장 김중순)은 오는 17일 오후 1시부터 6시까지 성서캠퍼스 행소박물관 시청각실에서 ‘실크로드의 누들과 신라의 음식 문화’를 주제로 학술회의를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 학술회의는 ‘2026 K실크로드 푸드 페스티벌’을 기념해, 실크로드를 단순한 교역로가 아닌 사람과 문화, 음식이 오간 교류의 공간으로 바라보고, 누들을 비롯한 음식 문화의 확산과 고대 신라의 식생활을 학술적으로 살펴보는 자리다.

특히 그동안 불교와 미술, 역사, 고고학 등을 중심으로 축적돼 온 신라와 실크로드의 교류 연구를 일상생활과 밀접한 음식 문화로 확장한다는 점에서 관심을 모은다.

학술회의는 김중순 계명대 실크로드연구원장의 기조강연으로, ‘번역이 필요 없는 언어: 실크로드의 누들’을 주제로 음식이 언어와 국경을 넘어 문화를 연결해 온 과정을 살펴볼 예정이다.

이어 이욱정 주식회사 요리인류 대표이자 전 KBS 프로듀서가 특별강연자로 나서 ‘동서의 식탁을 잇다: 누들로드’를 주제로 음식에 담긴 문명 교류의 이야기를 풀어낸다.

주제발표에서는 고대 신라의 식재료와 음식 문화부터 중앙아시아의 면 요리, 현대 한국 음식 문화의 세계화까지 폭넓은 논의가 이어진다.

차순철 서라벌문화유산연구원 조사단장은 ‘삼국~통일신라시대 식재료와 음식’을 통해 고대 신라인들의 식생활과 당시 사용된 식재료를 살펴볼 예정이며, 강나리 충북대 연구교수는 ‘차는 들어오고 잔은 나가고: 문헌·문자 자료로 본 신라의 음식 교류’를 주제로 문헌과 문자 자료에 나타난 신라의 음식문화 교류 양상을 분석한다.

파슨스 워런 루카스(Parsons Warren Lucas) 계명대 교수는 ‘링구아 코리아나: 현대 대한민국의 세계화된 음식 문화’를 통해 한국 음식이 세계와 만나며 형성해 온 문화적 의미 조명과 함께, 김우진 전남대 역사문화센터 연구교수는 ‘중앙아시아 랑만(비빔국수)의 기원과 발전: 중국 신장과 카자흐스탄을 중심으로’를 발표하며 중앙아시아 면 요리의 역사적 전개와 지역별 특징을 살펴볼 예정이다.

이번 학술회의에서 주목할 부분은 음식이라는 친숙한 소재를 통해 실크로드와 신라의 교류사를 새롭게 해석한다는 점이다.

누들은 밀과 조리법, 식문화가 지역과 시대를 넘어 이동하며 발전해 온 대표적인 음식이다. 신라의 음식 문화를 함께 살펴보는 이번 논의는 고대 동서 교류가 정치와 종교, 예술뿐 아니라 사람들이 매일 먹고 살아가는 생활문화에도 영향을 미쳤을 가능성을 탐색하는 계기가 될 것으로 보인다.

또 고고학적 유물과 문헌 자료, 음식사 연구를 결합해 고대 식생활을 입체적으로 이해하고, 중앙아시아와 한국의 음식 문화를 비교하는 학제 간 연구의 장이 될 것으로 기대된다.

김중순 계명대 실크로드연구원장은 “음식은 서로 다른 지역의 삶과 문화를 이해하는 친숙한 출발점”이며, “이번 학술회의가 실크로드와 신라의 교류를 음식이라는 새로운 시각으로 살펴보고, 그 의미를 시민들과 함께 나누는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

한편 계명대 실크로드연구원은 경북도의 지원을 바탕으로 실크로드 지역 연구와 관련 사업을 추진하고 있으며, 신라문화에 대한 학술적 재조명과 함께 주요 거점 국가와의 문화·경제 교류 확대, 국제 네트워크 구축에도 힘쓰고 있다.

학술회의 참가 신청은 사전 전화 접수 또는 행사 당일 현장 접수로 가능하며, 자세한 사항은 계명대학교 실크로드연구원으로 전화 문의하면 된다.