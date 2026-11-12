구미시, 공공시설은 더 쾌적하게...공공건축 품질은 더 꼼꼼하게

▲ 구미 인동보건지소 수리전과 수리후 모습ⓒ구미시

경북 구미시는 최근 인동보건지소의 실내외 시설 환경을 새롭게 정비한 데 이어, 지난 11일 시청 3층 대회의실에서 공공건축사업 담당 공무원과 시설 직렬 직원 등을 대상으로 ‘2026년 하반기 공공건축 건립공사 업무 역량강화 교육’을 실시했다.

이번 두 사업은 공공시설의 물리적 환경 개선과 건립·관리 과정의 전문성 확보라는 측면에서 시민 중심의 공공서비스 기반을 강화하는 데 초점을 맞추고 있다.

먼저 인동보건지소는 노후 시설을 정비하고 이용자 중심의 환경을 조성하는 데 중점을 뒀다.

보건지소를 찾는 시민들이 보다 쾌적하고 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 실내 공간 인테리어를 정비하고, 노후 게시판을 교체해 각종 보건·건강 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

외부 환경도 개선했다. 주차장 구획선을 다시 도색하고 주변 펜스를 교체했으며, 지주형 간판을 이전하는 등 시설 이용 과정에서 발생할 수 있는 불편을 줄이고 안전성을 높이는 데 주력했다.

특히 이번 정비는 단순한 시설 보수에 그치지 않고 시민들이 보건지소를 방문하는 과정에서 느끼는 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄다는 점에서 의미가 있다.

보건지소는 지역 주민들이 건강 상담과 각종 보건의료 서비스를 이용하기 위해 일상적으로 찾는 공공시설인 만큼, 의료서비스뿐 아니라 시설 환경과 접근 편의성 역시 중요한 서비스 요소라는 것이다.

구미보건소장은 “보건지소는 지역 주민들이 일상적으로 건강관리를 위해 찾는 중요한 공공보건시설인 만큼, 시설 환경과 이용 편의도 보건서비스의 중요한 부분”이며, “앞으로도 시민들이 안심하고 편리하게 이용할 수 있도록 시설을 지속적으로 점검하고 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

▲구미시가 지난 11일 공공건축물의 시공 품질을 높이고 사업 담당 공무원의 실무 역량을 강화하기 위한 교육을 진행하고 있다ⓒ구미시

이와 함께 구미시는 공공건축물의 시공 품질을 높이고 사업 담당 공무원의 실무 역량을 강화하기 위한 교육도 진행했다.

지난 11일 열린 하반기 교육은 올해 상반기에 이어 마련된 것으로, 공공건축사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 예방하고 사업의 완성도를 높이는 데 목적을 뒀다.

교육은 건설현장 하자 사례 분석 및 품질 향상 방안, 용역·공사 내역서 작성법, 공공건축사업 주요 업무절차 및 관련 법령, 민간전문가 제도와 사전컨설팅 등 공공건축 지원제도 등 실무 중심으로 구성됐다.

특히 실제 건설현장에서 발생한 하자 사례를 분석해 시공 과정에서 놓치기 쉬운 문제점과 예방·대응 방안을 공유하고, 용역 및 공사 내역서 작성법 등 사업 추진에 필요한 실질적인 업무 내용을 다뤘다.

공공건축사업은 기획과 설계, 시공, 준공에 이르기까지 여러 단계의 전문적인 검토와 관리가 필요한 만큼 담당 공무원의 업무 이해도와 현장 대응 능력이 시설의 품질을 좌우하는 중요한 요소다.

이에 구미시는 관련 법령과 업무절차뿐 아니라 민간전문가 제도와 사전컨설팅 등 지원제도까지 교육에 포함해 담당자들이 사업 추진 과정에서 활용할 수 있는 실무 정보를 제공했다.

김병성 공공시설과장은 “공공건축물의 품질 확보를 위해서는 사업 담당자의 전문성과 현장 대응 역량이 중요하다”며 “앞으로도 실무 중심의 교육과 다양한 지원을 통해 공공건축의 수준을 높이고, 도시 이미지 향상과 시민이 체감하는 공공건축 환경 조성에 기여하겠다”고 말했다.

공공시설은 시민의 일상과 가장 가까운 행정서비스 공간으로, 보건지소의 작은 시설 정비부터 공공건축물의 설계·시공·품질 관리까지 어느 한 과정도 소홀히 할 수 없는 이유다.

구미시가 시설 환경 개선과 공공건축 업무 전문성 강화를 함께 추진하면서, 앞으로 이러한 노력이 시민들이 실제로 체감하는 공공서비스의 질적 향상과 안전하고 편리한 도시 환경 조성으로 이어질지 주목된다.