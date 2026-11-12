부산 오시리아 '라우어', 944세대 통합운영…주거·의료·웰니스 연계 강화

부산 기장군 오시리아관광단지의 라우어 시니어타운이 기존 양로시설을 노인복지주택으로 전환하고 944세대 규모의 통합 운영체계를 구축하며 주거·의료·생활서비스 강화에 나섰다.

12일 관련 업계에 따르면 라우어 시니어타운 시행사인 ㈜썬시티는 기존 양로시설 '라티브' 370실을 지난달 노인복지주택으로 변경하고 기존 라우어 574세대와 통합 운영하는 체계로 재편했다.

▲부산 기장군 오시리아관광단지에 조성된 944세대 규모의 라우어 시니어타운 전경.ⓒ라우어

이번 개편은 독립적인 주거생활을 유지하면서 건강관리와 문화·여가활동을 함께 누리려는 시니어 세대의 수요를 반영한 조치다. 시설별로 분리됐던 운영체계를 정비해 입주민의 생활 편의와 서비스 연계성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

특히 단지 내 무이재한방병원과 연계해 의료 접근성을 강화하고 있다. 지난 3월 개원한 병원은 현재 133병상을 운영 중이며 향후 최대 249병상까지 확대할 계획이다. 양·한방 협진을 기반으로 진료와 건강관리 서비스를 제공하고 있다.

수영장과 피트니스 등 웰니스 시설을 비롯해 문화공연, 아카데미, 입주민 참여형 커뮤니티 프로그램도 운영 중이다. 주거와 의료, 운동·문화활동을 하나의 생활권에서 연결하는 복합 커뮤니티를 지향하고 있다.

라우어는 이번 개편을 계기로 시설별 운영 인력과 생활서비스의 연계성을 높이고, 입주민 특성에 맞춘 프로그램을 강화할 방침이다. 의료기관 및 지역사회와의 협력도 확대해 서비스 품질과 입주 만족도를 높인다는 구상이다.

㈜썬시티 관계자는 "시니어 주거시설의 경쟁력은 시설의 규모나 외형만으로 결정되는 것이 아니라 입주민이 실제 생활 속에서 얼마나 만족하고 건강하고 활기찬 일상을 누릴 수 있는지에 달려 있다"며 입주민의 생활 특성과 요구를 반영해 주거·의료·문화·여가가 연결되는 복합 커뮤니티로 발전시켜 나가겠다고 밝혔다.