“서울대 10개 만들기, 경북대도 포함해야”...지역사회 청원 동참 확산

▲경북대 총동창회 ‘서울대 10개 만들기’ 청원 안내문ⓒ경북대 총동창회

정부가 추진하는 이른바 ‘서울대 10개 만들기’ 정책에 경북대학교를 추가 선정해 달라는 국민동의청원이 진행되면서 대구·경북 지역사회의 관심이 모아지고 있다.

경북대학교 총동창회(회장 추교관)는 재학생과 졸업생을 비롯해 대학 유관기관, 지역사회 등을 대상으로 다음달 9일까지 5만 명의 동의를 목표로 청원을 진행키로 했다.

해당 기준을 충족하면 국회 소관위원회에 회부돼 심사 절차가 진행될 예정이다.

이번 청원의 핵심은 정부의 ‘서울대 10개 만들기’ 정책에 경북대를 추가 선정해 지역 거점국립대의 교육·연구 경쟁력을 높이고, 수도권 중심의 대학 경쟁력 구조를 개선해야 한다는 것이다.

경북대는 대구·경북을 대표하는 거점국립대학으로 지역 인재 양성과 연구개발, 산업 발전을 뒷받침해 온 지역 고등교육의 핵심 기관이다. 이에 따라 정책 대상 선정 여부가 대학 자체의 발전뿐 아니라 지역의 교육·산업 경쟁력에도 영향을 미칠 수 있다는 점에서 이번 청원은 지역사회 차원의 관심사로 부각되고 있다.

경북대 총동창회는 청원 동의가 지역 거점국립대의 미래와 고등교육 균형발전에 대한 지역사회의 목소리를 모으는 과정이라는 점을 강조하고 있다.

총동창회는 동문 사회를 중심으로 참여를 확산하는 동시에 재학생과 대학 관계자, 지역 주민들의 적극적인 동참을 요청하고 있다.

경북대학교 총동창회는 “경북대학교의 발전과 지역 거점국립대의 경쟁력 강화를 위해 동문과 지역주민들의 관심과 참여가 절실하다”며, “모교의 더 나은 미래를 위해 청원에 적극 동참하고, 주변에도 널리 알려주시길 바란다”고 당부했다.

이번 청원은 단순히 특정 대학의 정책 지원을 요구하는 차원을 넘어 지역 거점국립대에 대한 국가 차원의 투자와 고등교육 기회의 균형을 어떻게 확보할 것인지에 대한 논의로 이어질 전망이다.

특히 대구·경북의 교육·연구 기반을 강화하고 우수 인재의 수도권 집중을 완화하기 위해 경북대의 역할과 국가 지원을 어떻게 확대할 것인지가 향후 주요 쟁점으로 떠오르고 있다.

지역사회가 청원 참여를 통해 한목소리를 낼 수 있을지, 5만 명 동의라는 목표 달성과 국회 심사로 이어질지 관심이 쏠리고 있다.