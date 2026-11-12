'남해지족막걸리'... 전통 으뜸 주(酒) "우뚝"

남해군은 '남해지족막걸리'가 '제4회 경남 술도가 전통 으뜸 주'에 선정됐다고 12일 밝혔다.

'경남 술도가 전통 으뜸 주 선발대회'는 도내 우수 전통주를 발굴하고 품질 향상을 도모해 경남 전통주의 인지도를 높이고 소비 저변을 확대하고자 매년 열리고 있다.

즉 맛·향·색·선호도 평가 등 종합적인 부분을 평가해 주종 5개 부문별 최고 으뜸주 1점·으뜸 주 4점을 선정했다는 것.

▲(가운데)준조양조의 남해지족막걸리가 '으뜸 주'로 선정됐다. ⓒ남해군

김미선 유통지원과장은 "올해로 제4회를 맞는 이번 대회에는 도내 여러 시·군의 전통주가 출품해 경합을 벌였다"며 "준조양조의 '남해지족막걸리'는 남해산 멥쌀로 빚어낸 이양주이다"고 말했다.

김 과장은 또 "남해지족막걸리는 쌀 고유의 풍미와 발효 과정을 통해 의도적으로 이끌어낸 세련된 산미가 밸런스를 이루어 입안을 가득 채우는 묵직한 질감으로 깊은 여운을 남기는 것이 특징이다"고 덧붙였다.

그러면서 "지역 농산물을 활용한 전통주 개발이 지속적으로 성장할 수 있도록 행정적 지원과 홍보를 아끼지 않겠다"고 의미를 부여했다.

김미선 과장은 "이번 경남 술도가 전통 으뜸 주 선발대회를 통해 남해군 전통주의 맛과 품질의 우수성이 확인됐다"고 하면서 "이를 발판으로 경남도를 넘어 전국 단위 판로 개척 등 긍정적인 파급 효과를 기대한다"고 강조했다.