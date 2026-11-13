WSJ "젠슨 황 없는 엔비디아, 주주에겐 오히려 호재"…후계자는 딸 아니면 사위?

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임하면서 그의 딸과 사위 등이 새로운 CEO가 될지를 두고 관심이 높아지는 가운데, 엔비디아의 새로운 CEO 취임이 주주들에게는 더 이익이 될 수 있다는 진단이 나왔다.

12일(이하 현지시간) 미국 매체 <액시오스>는 젠슨 황 CEO 이후 엔비디아를 이끌어갈 11명의 후보들을 소개했다. 이 중 엔비디아 내부 인사로 황 CEO의 딸인 매디슨 황이 거론되고 있다고 전했다. <파이낸셜타임스> 역시 소식통을 인용해 매디슨 황이 장기적인 후계자 후보로 떠오르고 있다고 보도했다.

<액시오스>는 "매디슨 황은 엔비디아의 물리적 AI 사업 부문에서 제품 마케팅을 담당하는 수석 이사이며, 회사 내에서 떠오르는 인재로 평가받고 있다"라며 "황 CEO의 아들 스펜서와 사위 니코 카프레즈도 엔비디아에서 근무하고 있다. 블룸버그에 따르면, 글로벌 AI 인프라 성장을 총괄하는 카프레즈 역시 잠재적인 후계자로 거론되고 있다"고 전했다.

다만 매체는 "황 CEO의 자녀들은 엔비디아의 경험 많은 임원들에 비해 상대적으로 낮은 직급을 맡고 있다"라며 황 CEO가 지난 10월 <블룸버그>통신과 인터뷰에서 자신의 아들 딸이 세습이 아닌 스스로의 노력으로 자리를 쟁취해야 할 것이라고 말했다는 점을 언급했다.

엔비디아의 내부 인사로는 우선 현재 임시 CEO를 맡고 있는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 주목받고 있다. <로이터> 통신은 그가 재무 전문성을 바탕으로 유력한 후임 후보로 거론되고 있으며, 정식 CEO로 임명될 가능성도 있다고 전망했다.

그는 10년 이상 엔비디아 투자자 컨퍼런스 콜에 참여해 왔고, 회사에서 가장 잘 알려진 임원 중 한 명이기도 하다. 크레스 CFO는 황 CEO가 실적 발표 때 함께 등장하면서 회사 전체에서 가장 눈에 띄는 인물이기도 했다. 다만 매체는 그의 경력이 황 CEO의 기술적 역량을 따라잡을 수 있을지에 대해 의문이 제기되고 있다고 전했다.

또 다른 내부 인사로 이안 벅 하이퍼스케일·고성능 컴퓨팅(HPC) 부문 부사장 겸 총괄 책임자가 거론된다. 매체는 그가 엔지니어링 전문성 및 엔비디아 내에서의 핵심적 위치를 고려할 때 분석가와 투자자들의 주목을 받는 잠재적 후계자 중 한 명이라고 평가했다.

공동 창업자인 크리스 말라초스키도 새로운 CEO로 언급되고 있다. 그는 엔비디아에서 핵심 기술을 관리하고 주도해온 것으로 알려져 있으며 실제 엔지니어링과 기술 분야에서의 리더십을 가지고 있는 것으로 전해졌다. 하지만 매체는 그의 역할이 회사 경영에는 집중돼 있지 않아서 CEO 자리를 맡고 싶어할지에 대한 의문이 제기된다고 전했다.

외부 인물로는 영국 칩 설계 회사 Arm 홀딩스의 CEO인 르네 하스, 애플의 최고 하드웨어 책임자(CHO)인 조니 스루지, 팔로알토 네트웍스(PAN)의 CEO 니케시 아로라, 엔비디아의 최대 경쟁사 중 하나인 AMD를 10년 이상 이끌어 온 CEO 리사 수, 구글 클라우드의 CEO인 토마스 쿠리안, 전 인텔 CEO인 펫 겔싱어 등이 거론되고 있다고 매체는 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 젠슨 황의 후계로 팀 쿡 전 애플 CEO를 거론하기도 했는데, 미 일간지 <월스트리트저널>은 팀 쿡 CEO가 애플을 맡았을 때와 현재 엔비디아의 상황이 유사한 점이 있다고 짚었다.

신문은 "2011년 스티브 잡스가 떠날 당시의 애플은 약 815억 달러에 달하는 현금 및 시장성 유가증권을 보유하고 있었다. 스티브 잡스는 혁신을 위한 자금을 마련하고 기업 운영의 유연성을 확보하기 위해 현금을 보유해야 한다고 생각했다"며 "반면 팀 쿡은 CEO 취임 후, 잡스가 꺼렸던 자사주 매입과 배당을 통해 주주들에게 적극적으로 현금을 환원하기 시작했다"고 전했다.

신문은 "젠슨 황은 현금이 쌓이자 이를 아낌없이 지출하며, 더 넓은 의미의 AI 생태계를 뒷받침하는 재정적 후원자 역할을 자처했다"라며 "이는 향후 매출을 뒷받침할 수는 있겠지만, 동시에 엔비디아의 탄탄한 재무 상태를 상당한 위험에 노출할 수도 있다"라고 지적했다.

신문은 "엔비디아의 수장 자리를 누가 이어받느냐에 따라 많은 것이 달라지겠지만, 후임자는 젠슨 황의 '위험 감수를 마다하지 않던' 창의적인 금융 거래나 투자 방식을 지양하고, 대신 회사 보유 현금을 주주들에게 더 많이 환원하는 길을 택할 가능성이 있다"면서 "그의 뒤를 이어 CEO 자리에 오르는 인물은 경영 방향을 전환할 기회를 갖게 될 것이며, 이는 주주들에게 더 유리한 결과를 가져올 가능성이 높다"고 전망했다.

신문은 "컴퓨팅 자원을 확보하기 위한 치열한 경쟁이 점차 잦아들면서, 젠슨 황 특유의 영업적 역량이 중요했던 시대는 저물고 이제는 거대하고 중요한 기업을 신중하게 운영하는 것이 무엇보다 중요한 시기가 도래하고 있다"는 점도 2011년 애플과 지금의 엔비디아가 유사한 점이라고 짚었다.

신문은 젠슨 황 CEO가 중국 정보 요원이라 의심되는 여성과 관계를 맺고 있다는 <뉴욕타임스>의 보도 이후 엔비디아 주가가 22% 하락했지만, 엔비디아는 여전히 탄탄한 기반을 갖추고 있으며, 젠슨 황이 없더라도 당분간 이러한 상태는 지속될 것이라고 전망했다.

신문은 "엔비디아는 매년 수천억 달러를 AI 컴퓨팅에 쏟아붓는 거대 기술 기업들과 AI 연구소들의 핵심 공급업체로 확고히 자리 잡고 있다. 칩이 AI 연산을 처리하는 방식을 제어하는 ​​엔비디아의 소프트웨어는 시장을 장악하고 어디에나 존재하며, 이는 강력한 경쟁 우위가 된다"라면서 "엔비디아는 향후 출시할 AI 칩과 컴퓨팅 시스템을 수년 앞서 계획하기 때문에, 젠슨 황의 부재가 당장 제품에 미칠 영향은 크지 않을 것"이라고 내다봤다.

신문은 크레스 엔비디아 CFO가 지난 8월, 2028년 초에 종료되는 회계연도의 매출이 70% 성장할 것으로 예상된다고 밝혔으며 AI 칩의 공급과 수요가 조만간 균형을 이룰 것으로 보지 않는다고 밝혔다고 전했다.

크레스 CFO는 "수급 격차를 해소하기 위해 노력하겠지만, 적어도 2028 회계연도 말까지는 공급이 병목 현상으로 남을 것"이라고 말했는데 이를 두고 신문은 "엔비디아가 당분간 막대한 수익과 현금을 창출하는 기계와 같은 역할을 계속할 것임을 의미한다"라고 평가했다.