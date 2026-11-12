“수능 끝! 이제 과학관에서 놀자”...국립대구과학관, 수험생 무료입장

▲(수험생과 동반 관람객을 맞이할 국립대구과학관 상설전시관 모습ⓒ국립대구과학관

긴 수험생활을 마친 수험생들이 가족, 친구와 함께 과학을 체험하며 재충전할 수 있는 특별한 시간이 마련된다.

국립대구과학관(관장 이난희)은 2027학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생들을 격려하기 위해 시험 다음 날인 오는 20일부터 12월 31일까지 수험생 본인과 동반 1명에게 무료입장 혜택을 제공한다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 오랜 시간 학업과 입시 준비에 매진해 온 수험생들이 시험 이후 잠시 일상에서 벗어나 휴식과 여유를 즐기고, 다양한 과학 전시와 체험을 통해 새로운 관심과 호기심 발견을 위해 마련됐으며, 행사명은 ‘수능은 경기 종료! 과학관은 플레이 볼!’으로, 시험이라는 긴 경기를 마친 수험생들에게 새로운 출발을 응원한다는 의미를 담았다.

‘이제 풀자, 문제가 아니라 스트레스!’라는 문구도 눈길을 끈다. 정답을 찾기 위해 달려온 시간에서 벗어나 자유롭게 전시물을 체험하고 과학을 즐기며 자신만의 시간을 보내라는 초대다.

무료입장 혜택은 2027학년도 수능 수험표를 소지한 수험생 본인과 동반 1명에게 적용되며, 이용 가능한 시설은 상설전시관과 꿈나무과학관이다.

다만 특수영상관과 특별전, 교육프로그램 등 별도 유료시설 및 프로그램은 무료입장 대상에서 제외되며 주차요금도 정상적으로 부과된다. 과학관 휴관일에는 이용할 수 없다.

수험생을 위한 특별한 선물도 준비했다. 행사 기간 수험표를 지참하고 과학관을 방문하는 수험생 가운데 선착순 50명에게 여행용 파우치 세트를 증정한다.

긴 수험생활을 마친 학생들이 새로운 일상과 여행을 준비하는 데 유용하게 활용할 수 있도록 마련한 응원 선물로, 준비된 수량이 소진되면 증정은 종료된다.

12월에는 겨울철 과학관을 찾는 관람객들을 위한 다양한 체험 프로그램도 이어진다.

전시품을 직접 체험하고 사진으로 미션을 완성하는 겨울 모험 프로그램을 비롯해 전시관 곳곳을 누비며 스탬프를 모으는 도전 행사, 어린이들을 위한 크리스마스 선물 프로그램 등이 준비되고 있다.

국립대구과학관은 겨울 프로그램의 세부 내용을 순차적으로 공개할 예정이며, 프로그램별 참여 대상과 이용 조건은 별도 안내를 통해 확인할 수 있다.

한편 수능 당일인 11월 19일에는 수험생들의 이동과 시험장 주변 교통 혼잡을 고려해 개관 시간을 평소보다 1시간 늦춘 오전 10시 30분으로 조정한다. 폐관 시간은 기존과 동일한 오후 5시 30분이다.

이난희 국립대구과학관장은 “오랜 시간 각자의 자리에서 최선을 다해 온 모든 수험생에게 따뜻한 응원을 전하며, 그동안 쌓아 온 노력과 실력을 차분히 펼칠 수 있기를 진심으로 바란다”며, “시험을 마친 뒤에는 소중한 사람과 함께 과학관을 찾아 애써 온 자신에게 쉼을 선물하고, 새로운 즐거움과 설렘을 만나는 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

수험생 무료입장 방법과 기념품 증정, 겨울철 프로그램에 관한 자세한 내용은 국립대구과학관 누리집에서 확인할 수 있다.