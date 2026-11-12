재선충병 비상 횡성군…친환경 ‘천적곰팡이’ 전격 투입

횡성군이 급속도로 퍼지는 소나무재선충병 확산을 막기 위해 민간 혁신 기술인 친환경 천적곰팡이 방제 신공법을 시범 도입했다.

12일 횡성군에 따르면 소나무재선충병은 2016년 첫 발생 이후 감염목 수가 2024년 741그루, 2025년 456그루, 이달 초 기준 699그루를 기록했다.

▲친환경 천적곰팡이 방제 신공법 시범 도입. ⓒ횡성군

현재 반출금지구역은 횡성군 내 7개 읍면 5만2249ha로 횡성군 전체 면적의 53%에 달한다.

최근 안흥면 소사리까지 추가로 발생하면서 둔내·강림면을 제외한 횡성군 전역으로 확산했다.

횡성군은 그동안 단목 제거·모두베기·나무주사 등을 진행했으나 확산 속도가 방제 속도를 앞서면서 기존 방식의 한계에 부딪혔다.

장신상 횡성군수는 특단의 대책으로 대덕바이오가 개발한 친환경 천적곰팡이 방제를 선택했다.

이 약제는 중국 등 해외에서 국가 방제 약제로 활용하며 방제 효과를 인정받았다.

▲친환경 천적곰팡이 방제 신공법 시범 도입. ⓒ횡성군

횡성군은 대덕바이오와 협력해 지난 10일 횡성 향교 뒷산 1.4ha 면적의 소나무 1300그루에 천적곰팡이 배양액인 파인세이버를 수간 주사했다.

횡성군은 이번 시범 방제를 통해 친환경 약제의 효과와 적용 가능성을 검토하고 향후 소나무재선충병 방제 사업 활용 방안을 찾을 계획이다.

박종철 횡성군 산림녹지과장은 "기존 방식으로는 소나무를 지켜낼 수 없다는 위기감 속에서 모든 가용한 방법을 총동원했다"며 "이번 신공법 도입으로 재선충병 확산세를 반드시 꺾고 청정 횡성의 산림을 끝까지 사수하겠다"고 말했다.