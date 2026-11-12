김수봉 함안도의원 "내수면어업 지원 강화해야"

"내수면어업 성장세에 맞춰 어업기반 확충과 어도 정비를 위한 경남도 차원의 대책 마련이 필요합니다."

김수봉 경남도의원(국민의힘, 함안2)은 지난 10일 열린 해양수산국 행정사무감사에서 이같이 피력했다.

김 의원은 "지난해 경남 전체 어업생산량과 생산액은 전년보다 각각 6.3%와 4.9% 감소했지만, 내수면어업은 생산량 39.2%·생산액 20.8% 증가했다"며 "성장세에 맞춰 내수면 어업기반 관리와 지원을 강화해야 한다"고 했다.

▲김수봉 경남도의원(국민의힘, 함안2). ⓒ프레시안(임성현)

김 의원은 "어도 개·보수사업의 국·도비 지원 중단되고 있다"면서 "해당 사업은 2024년 2곳 2억5000만 원·2025년 1곳 1억5000만 원 규모로 추진됐으나 올해는 국비와 도비가 반영되지 않아 시·군 자체 예산으로 관리하고 있다"고 지적했다.

김 의원은 "예산이 반영되지 않았다고 어도 정비의 필요성까지 사라지는 것은 아니다"며 "정비가 필요한 어도 현황과 시군별 수요를 파악해 도 차원의 지원대책을 마련해야 한다"고 말했다.

김수봉 의원은 "내수면어업의 생산실적이 증가하는 만큼 어도 정비를 시·군 자체 예산에만 맡기는 것은 적절하지 않다"고 하면서 "수산자원 보호와 안정적인 조업환경 조성을 위해 내년도 지원방안을 포함한 실질적인 도 차원의 대책을 마련해야 한다"고 직격했다.