'제5차 국가철도망 구축계획' 본궤도…"전북 정치권, 광역철도-국클 인입선 반영 나서야"

정부의 '제5차 국가철도망 계획' 수립이 본궤도에 오르며 전북 정치권 차원에서 지역 현안인 전북권 광역철도과 서해안권 철도망 구축 등의 우순선위 포함 노력이 절박한 실정이다.

12일 익산시에 따르면 정부의 '제5차 국가철도망 구축계획' 수립이 본격화하고 있어 지역의 사활이 걸린 철도망 사업들을 국가 법정계획에 반영하고 우선순위를 끌어 올리는 전략적 대응이 다급한 과제로 급부상했다.

익산시가 3차 계획에 우선 반영하려는 핵심 과제는 △전북권 광역철도 구축 △국가식품클러스터 산업선(인입선) 신설 △서해안권 철도망 확충에 따른 환승·연계 교통체계 고도화 △익산역 철도시설 입체화 및 거점 기능 강화 등이다.

▲정부의 '제5차 국가철도망 계획' 수립이 본궤도에 오르며 전북 정치권 차원에서 지역 현안인 전북권 광역철도과 서해안권 철도망 구축 등의 우순선위 포함 노력이 절박한 실정이다. ⓒ프레시안

'전북권 광역철도 구축' 사업의 경우 익산을 중심으로 전주와 군산, 김제 등을 연결하는 광역철도를 구축하는 구상으로 총 사업비만 4500억원에 달한다.

국가식품클러스터까지 연결하는 인입철도 건설사업은 연장 12.3㎞ 건설에 2894억원을 투입해야 하는 사업으로 새만금 배후도시 역할을 활성화하기 위한 선제적 과제로 등장하고 있다.

'익산역 철도시설 입체화 및 거점 기능 강화'의 경우 전북권 광역철도 건설과 익산역 복합환승터미널 구축(2160억원) 등을 포함해 총 6660억원에 달하는 매머드급 사업이란 점에서 5차 계획 반영이 절박한 실정이다.

익산시는 이와 관련해 12일 오후 '2026년 익산시 철도정책포럼'을 열고 국가철도망 확충에 발맞춘 익산시 철도 정책의 발전 방향과 익산역의 미래 위상 강화 방안을 심도 있게 논의한다.

이번 포럼은 학계, 관계기관 전문가들로 꾸려진 철도정책포럼 위원들이 한자리에 모여 익산시의 핵심 철도 현안을 점검하고, 급변하는 교통 환경에 맞춘 실효성 높은 정책 대안을 마련하기 위해 마련됐다.

익산시는 익산역의 선로 재배치와 열차 진출입 동선 최적화, 환승체계를 종합적으로 검토한다는 방침이다. 나아가 철도시설 입체화와 다양한 시설 개선 대안에 대한 기본구상과 경제적 타당성을 정밀 분석해 익산역의 중장기 발전 청사진을 구체화할 방침이다.

최정호 익산시장은 "익산은 오랜 세월 동안 호남의 관문 역할을 해 온 명실상부한 철도 교통의 중심지"라며 "제5차 국가철도망 계획 등 국가 철도망 재편기에 발맞춰 전북권 광역철도와 익산역 시설 입체화 등 핵심 사업들이 국가계획에 반드시 반영될 수 있도록 모든 행정 역량을 쏟아붓겠다"고 말했다.