최갑현 사천도의원 "농업기술원 이전 리츠 활용해야"

"농업기술원 이전사업의 재원조달 문제제가 있다며 리츠를 비롯한 다양한 사업 추진방안을 검토해야 합니다."

최갑현 경남도의원(국민의힘, 사천2)은 11일 경상남도 농업기술원 행정사무감사에서 이같이 피력했다.

최 의원은 "경남 농업기술원 이전사업은 경남개발공사가 사업비를 선투자해 신청사를 건립하고 이후 진주시 초전동 종전부지 개발을 통해 투자비를 회수하는 방식으로 추진되고 있다"며 "최근 경남개발공사의 공사채 발행이 사업성 부족으로 무산되면서 건축공사 발주가 지연되는 등 재원조달에 어려움을 겪고 있다"고 밝혔다.

▲최갑현 경남도의원(국민의힘, 사천2). ⓒ경상남도의회

최 의원은 또 "국토교통부가 추진 중인 리츠 활성화 정책과 서울시·경기도·인천도시공사의 개발사업 추진 사례를 언급하며 경남도 역시 농업기술원 종전부지 개발에 리츠 방식을 적용할 수 있는지 검토할 필요가 있다"면서 "종전부지의 용도지역 변경과 향후 개발 수요에 따라 사업성이 달라질 수 있는 만큼, 다양한 개발방식과 재원조달 방안을 함께 비교해야 하며 사업성이 확보된다면 도민과 인근 주민들이 투자자로 참여해 개발이익을 공유하는 방안도 검토해 볼 수 있을 것이다"고 덧붙였다.

그러면서 "경남개발공사의 사업 추진이 어려워질 경우를 대비한 협약상 조치와 대안이 마련이 필요하다"고 의미를 부여했다.

최갑현 의원은 "농업기술원 이전이 재원 문제로 더 이상 지연되지 않도록 기존 방식의 한계를 점검하고 실현 가능한 대안을 마련해야 한다"고 하면서 "리츠를 포함한 여러 방안의 사업성과 경남도의 재정 부담을 면밀히 비교하고 구체적인 재원 확보 및 사업 추진계획을 마련해 달라"고 강조했다.