“몇 해째 배워도 서툰 손길”…비봉면 할아버지들의 유쾌한 김장 수업

“배추 잎을 한 장씩 들춰가며 양념을 발라야 속까지 간이 배지, 그렇게 한꺼번에 뭉텅이로 넣으면 짜서 못 먹어.”

12일 오후 전북 완주군 비봉면행정복지센터 앞 마당. 앞치마를 두르고 김장용 위생장갑을 낀 백발의 홀몸 남성 노인 15명이 기다란 김장용 테이블에 줄지어 섰다.

완주군이 남성 노인들의 자립적인 식생활을 돕기 위해 요리 교실을 꾸준히 이어오고 있는 가운데, 비봉면행정복지센터가 3~4년 전부터 역점 특화사업으로 추진해 온 ‘할아버지 반찬교실’이 본격적인 김장철을 맞아 특별 수업으로 열린 현장이다.

이날 광장 한쪽에서는 비봉면부녀회 회원들도 지역사회 나눔을 위한 김장 봉사활동을 함께 펼치고 있었다. 자연스레 베테랑 주부들인 부녀회원들이 ‘엄한 일일 선생님’으로 나서면서, 할아버지들의 김장 수업은 여느 때보다 진지하고도 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다.

▲12일 오후 전북 완주군 비봉면 행정복지센터 마당에서 지역의 할아버지들이 부녀회원들의 도움을 받아 김장김치 담그기에 도전하고 있다. ⓒ

몇 해째 반찬교실에 참여하며 칼질과 조리법을 익혀왔지만, 일 년에 한 번 돌아오는 김장 담그기 앞에서는 여전히 투박하고 서툰 손놀림을 감추지 못했다.

한 노인이 커다란 양념 뭉치를 배추 겉잎에만 잔뜩 발라놓자 곁을 지키던 부녀회원의 따끔하면서도 정겨운 잔소리가 날아들었고, 또래 참가자들은 너털웃음을 터뜨리며 서로의 배추 포기를 잡아주었다.

붉은 양념이 장갑 너머 손목과 앞치마에 군데군데 묻어났지만, 시간이 흐를수록 차곡차곡 통에 담기는 김장김치를 바라보는 노인들의 눈빛에는 진지함과 뿌듯함이 배어났다.

부녀회원들의 꼼꼼한 지도와 남성 노인들의 정겨운 품앗이가 어우러지며 면사무소 광장은 웃음소리가 끊이지 않는 잔칫집을 방불케 했다.

완주군 비봉면 지역사회보장협의체(공동위원장 김미영·국쇠철)가 전북사회복지공동모금회로부터 사업비 200만 원을 지원받아 마련한 이날 수업은 홀로 사는 남성 노인들이 김장의 전 과정을 직접 익혀 스스로 건강한 식사를 챙길 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.

참가자들은 이날 정성껏 버무린 김장김치를 한 상자씩 각자 집으로 가져가 올겨울 밥상에 올리고, 나머지 물량은 지역의 또 다른 어려운 이웃들에게 전달하며 따뜻한 나눔까지 실천했다.

▲12일 오후 전북 완주군 비봉면 행정복지센터 마당에서 지역의 할아버지들이 부녀회원들의 도움을 받아 김장김치 담그기에 도전하고 있다. ⓒ

수업에 참여한 한 노인은 “몇 년째 배워도 김장은 할 때마다 손에 익지 않아 진땀을 뺐지만, 부녀회원들이 옆에서 꼼꼼히 알려준 덕분에 무사히 마쳤다”며 “직접 담근 김치를 집에 가져가 맛보고 이웃과도 나눌 생각을 하니 참 재미있고 뿌듯하다”고 활짝 웃었다.

국쇠철 공동위원장은 “이번 수업은 단순히 음식을 만드는 기술을 배우는 자리를 넘어 홀로 지내는 지역 남성 노인들의 일상에 새로운 활력과 웃음을 불어넣는 소중한 시간”이라며 “앞으로도 노인들이 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 실질적인 생활 밀착형 프로그램을 꾸준히 마련하겠다”고 말했다.

김미영 비봉면장은 “서툴지만 즐겁게 김장 체험에 참여해 주신 노인들과 든든한 선생님이 되어준 부녀회원, 지역사회 보장협의체 위원님들께 감사드린다”며 “이번 경험이 직접 요리하는 즐거움은 물론 일상을 스스로 해낼 수 있다는 든든한 자신감으로 이어지길 바란다”고 전했다.