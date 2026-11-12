고창농협 농가주부모임, '사랑의 김장김치·쌀 나눔'으로 온정 전해

▲고창농협 '사랑의 김장김치 및 쌀 나눔 행사' 고창읍·고수면·부안면 마을회관 및 복지시설에 나눔 실천ⓒ고창농협

전북자치도 고창농협(조합장 유덕근)과 농가주부모임(회장 김병숙)이 지역 내 취약계층과 어르신들의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 '사랑의 김장김치 및 쌀 나눔 행사'를 펼쳤다.

지난 11일 고창농협 주관, 농가주부모임 주최로 고창농협 하나로마트 광장에서 열린 이번 행사에는 회원 50여 명이 참여해 정성껏 준비한 김장김치 3000여 포기와 쌀을 마련했다. 궂은 날씨 속에서도 회원들은 솔선수범하며 이웃 사랑 실천에 손길을 보탰다.

이날 정성스럽게 담근 김장김치와 쌀은 고창농협 관할 지역인 고창읍, 고수면, 부안면 등 3개 지역 마을회관을 비롯해 고창행복원, 고창군장애인복지관, 고창군보훈회관 등 지역 사회복지시설에 전달됐다.

김병숙 농가주부모임 회장은 "궂은 날씨에도 적극적으로 봉사에 참여해 준 회원들이 있어 행사를 무사히 마칠 수 있었다"며 "정성껏 담근 김장김치와 쌀이 지역 어르신들과 이웃들에게 따뜻한 위로가 되고, 맛있게 드셨으면 좋겠다"고 소감을 전했다.

유덕근 고창농협 조합장은 "매년 잊지 않고 나눔 행사에 앞장서 주시는 농가주부모임 회원들의 헌신에 진심으로 감사드린다"며 "작은 정성이지만 이웃과 온정을 나누며 함께하는 사회를 만들기 위해 앞으로도 나눔 행사를 지속적으로 이어 나가겠다"고 밝혔다.