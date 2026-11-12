고창 운곡람사르습지, ‘국가생태문화탐방로’ 개통…체류형 생태관광 거점 기대

▲고인돌·운곡습지 일대 Historical·Eco·Art 어우러진 대한민국 생태문화관광 1번지 육성ⓒ고창군

유네스코 세계지질공원이자 람사르습지로 지정된 전북자치도 고창군 운곡습지에 안전하고 쾌적하게 수변 경관을 조망할 수 있는 친환경 도보 탐방길이 새롭게 들어섰다.

고창군은 12일 오후 운곡습지 친환경주차장에서 심덕섭 고창군수와 박성만 고창군의회 의장, 지역주민, 한빛원자력본부 및 전북지방환경청 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 ‘운곡람사르습지 국가생태문화탐방로 조성사업 준공식’을 개최했다고 밝혔다.

이날 준공식은 고창농악보존회의 흥겨운 길놀이 사전공연을 시작으로 경과보고, 축사, 새롭게 개통된 탐방로를 함께 거니는 순으로 진행돼 주민과 관계기관이 함께 결실을 축하했다.

이번 사업은 지난 2023년 환경부 국가생태탐방로 공모사업에 선정되면서 추진됐다. 고창군은 2024년부터 2026년까지 국비 15억 원을 포함해 총 30억 원의 사업비를 투입, 운곡습지 친환경주차장에서 운곡서원 일원까지 총연장 2.9㎞ 구간을 정비했다.

자연 훼손을 최소화하면서도 탐방객의 안전성과 편의성을 높이기 위해 수변 데크길 2.2㎞와 친환경 야자매트 생태길 0.7㎞를 조성해 누구나 쉽게 걸을 수 있는 도보 환경을 구축했다.

고창군은 이번 탐방로 개통을 계기로 기존 운곡습지 생태자원과의 연계를 강화하는 한편, 세계문화유산인 고창고인돌유적과 운곡습지 일대를 역사·생태·문화예술이 집약된 ‘대한민국 생태문화관광 1번지’로 본격 육성할 계획이다.

특히 지난 9월 준공한 고창고인돌생태원과 이번 국가생태문화탐방로를 기반으로 삼고, 내년 준공을 목표로 추진 중인 운곡람사르습지센터 및 고창군립미술관을 고창고인돌박물관과 유기적으로 연결해 ‘하루 더 머물고 다시 찾고 싶은’ 체류형 생태관광 거점으로 다각화한다는 구상이다.

심덕섭 고창군수는 “이번에 조성된 탐방로가 군민들에게는 일상 속 편안한 쉼터가 되고, 방문객들에게는 고창의 매력을 다시 느낄 수 있는 명소가 되길 기대한다”며 “자연과 역사, 예술이 공존하는 관광 기반을 지속 확충해 관광객 유치가 주민 소득 증대와 지역경제 활력으로 이어지도록 하고, 운곡습지의 생태적 가치를 보존하는 데도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.