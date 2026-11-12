전북TP, 주얼리기업 제품개발 중간점검·전문가 컨설팅도 진행

▲ⓒ전북테크노파크

전북테크노파크(원장 이규택, 이하 전북TP)는 지난 11일 전북디자인센터에서 '2026년 주얼리기업 성과형 장비 활용 지원 사업' 협약기업 4개사를 대상으로 제품개발 중간점검 및 전문가 컨설팅을 실시했다.

전북TP는 12일 이번 행사는 지난 7월 협약을 맺고 제품 및 시제품을 개발 중인 지역 주얼리기업의 진행 현황을 점검하고, 제작 과정에서 발생하는 기술적 애로사항을 해소하기 위해 마련됐다고 밝혔다.

전북TP는 그동안 기업 간담회와 개별 상담을 통해 3D프린팅, 주조, 후가공 등 세부 제작공정의 문제를 관리해 왔으며, 이날 자리에서는 전문가 맞춤형 자문을 통해 기업별 해결 방안을 모색하고 최종 개발제품의 완성도와 사업화 가능성을 높이는 데 주력했다.

전북TP는 오는 12월 협약기업의 최종 개발제품을 선보이는 성과전시를 개최해 개발 성과를 공유하고, 사업 종료 후에도 제품 활용 현황과 사업화 성과를 지속적으로 살펴보는 등 후속 관리를 이어갈 방침이다.

이규택 전북TP 원장은 "이번 컨설팅이 기업의 실질적인 어려움을 해소하고 결과물의 완성도를 높이는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 귀금속 전문장비 지원과 맞춤형 기술상담을 통해 지역 주얼리기업의 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 전했다.