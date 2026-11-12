"10년 넘게 마을에 후원금 냈는데"…악취 민원 제기에 업체 '발끈'

전남광주통합특별시 무안군 청계면 구로마을에서 악취 민원을 둘러싼 업체와 주민 간 갈등이 이어지고 있다.

12일 <프레시안> 취재 결과 지렁이를 활용해 퇴비를 만드는 A농업법인에 최근 주민들이 지속적으로 악취 민원을 제기하면서 양측의 대립이 격화되고 있다.

업체 측은 마을발전기금과 함께 음악회, 노인잔치 등 각종 행사에 10년 넘게 후원금을 지원하고 있다고 밝혔으나, 주민들은 후원금과 악취 피해 문제는 별개라는 입장이다.

▲무안 청계에 있는 퇴비업체 전경 2026. 11. 12 ⓒ프레시안(서영서)

업체는 최근 은행 거래내역 공개를 통해 2023년부터 2026년까지 마을발전기금과 음악회 후원금, 교회 관련 명목 등으로 총 9건에 3500만원이 출금된 사실을 밝혔다.

농업회사법인 대표 A씨는 업체 운영 과정에서 주민들과의 관계를 유지하고 지역 행사에 보탬이 되기 위해 꾸준히 마을 주민들을 지원해 왔다고 강조했다.

그는 마을 음악회에 매년 200만~300만원을 지원하고, 노인잔치 때는 500만원을 후원하는 등 마을 행사와 지역사회 발전을 위한 지원했다고 밝혔다.

그럼에도 불구하고 악취 민원을 둘러싼 주민들과의 갈등은 해소되지 않았다는 것이 업체 측 주장이다.

후원금 지급 방식과 관련해 A씨는 "처음에는 마을회에 직접 후원금을 전달했지만, 당시 마을 총무를 맡고 있던 목사가 지출 증빙을 위해 교회 계좌로 입금하면 기부금영수증을 발급해 주겠다고 제안해 지급 방식을 변경했다"고 설명했다.

이에 대해 해당 목사는 "일부 지원금을 교회 선교후원금 형태로 받은 뒤 마을에 다시 송금하고 기부금영수증을 처리했다"고 반박했다.

목사는 "주민들이 실제 악취로 불편을 겪고 있는 만큼 후원금을 줬다는 이유로 민원까지 없었던 일이 돼서는 안 된다"며 "고령의 주민들을 대신해 일부 젊은 주민들이 민원을 제기하고 있다"고 강조했다.

이어 "악취 문제가 해결된다면 사업 자체를 반대할 이유는 없다"고 덧붙였다.

반면 업체 측은 악취 문제 해결을 위해서도 노력해 왔다는 입장이다. A씨는 "지난 6월 악취 저감을 위한 시설개선사업 주민설명회를 열고 주민들의 동의를 구하는 등 문제 해결을 위해 노력해 왔다"며 "이후에도 민원이 계속 제기되는 상황을 이해하기 어렵다"고 말했다.

그러면서 "마을 주민들과 원만한 관계를 유지하기 위해 오랜 기간 후원과 지원을 이어왔는데, 그동안의 노력마저 외면받는 것 같아 안타깝고 억울한 마음이 크다"고 토로했다.

한편 이번 악취 민원과 관련해 무안군의원 3명은 지난 2일 무안군 공무원 및 주민들과 함께 해당 업체를 방문했다가 사업장 출입 과정에서 문제가 불거져 업체 대표로부터 건조물침입 혐의로 고소당했다.