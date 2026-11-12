'스마트·치유농업 결실'…진안군, 제26기 환경농업대학 수료식 개최

전북특자도 진안군이 지역 농업의 핵심 리더를 육성하기 위한 교육 과정을 마무리하고 61명의 전문 농업인을 배출했다.

진안군(군수 전춘성)은 12일 진안군농업기술센터 대강당에서 '제26기 진안환경농업대학' 수료식을 개최했다고 밝혔다.

올해 환경농업대학은 지난 3월부터 11월까지 10개월간 스마트농업과 치유농업 2개 과정으로 운영됐다. 총 70시간에 걸쳐 이론 교육과 실습, 관외 현장 견학 등 맞춤형 집중 프로그램이 진행됐다.

▲ⓒ진안군, 환경농업대학 수료식

특히 치유농업 과정 참여자 중 22명은 국가/민간 자격인 '도시농업지도사 2급'을 취득해 전문성을 한층 강화했다.

군은 지난해 수료생들과의 간담회를 통해 현장 수요를 적극 반영한 커리큘럼을 편성, 총 61명(수료 43명, 이수 18명)의 교육생을 결실로 이어졌다.

지난 2001년 첫발을 뗀 진안환경농업대학은 올해로 26년째를 맞이하며 지금까지 총 2,413명의 분야별 농업 전문가를 배출, 지역 농업 발전의 견인차 역할을 해왔다.

이날 수료식에서는 우수 교육생에 대한 시상도 함께 이뤄졌다. 최우수상(농촌진흥청장상)은 진도희 씨(안천면)가 수상했으며, 우수상(진안군수상)은 김종용(마령면)·유선영(정천면)·임길영(부귀면)·황갑순 씨(상전면)가, 공로상(진안군수상)은 배덕희(성수면)·이병만 씨(진안읍)가 각각 받았다.

전춘성 진안군수는 "지난 10개월간 열정을 갖고 교육에 참여해 준 수료생들에게 감사드린다"며 "환경농업대학에서 쌓은 지식과 경험이 진안 농업을 이끌어갈 핵심 리더로서 선도적 역할을 하는 밑거름이 되길 기대한다"고 말했다.