‘아동친화도시’ 완주엔 배울 게 많아…전국 어린이 만경강 물고기철길 발길

“100년 가까이 된 낡은 기찻길 위를 걸으니 교과서 속 옛날 이야기가 눈앞에 펼쳐지는 것 같아요.”

전북 완주군의 대표적 역사·생태 명소인 ‘만경강 물고기철길’에 전국 각지에서 모인 어린이들의 호기심 어린 발걸음과 재잘거리는 웃음소리가 가득 울려 퍼졌다.

일제강점기 쌀 수탈의 아픈 흔적을 간직한 폐철교가 오늘날 아이들에게 역사의 교훈과 자연의 아름다움을 동시에 일깨우는 생생한 배움터로 거듭나고 있다.

유니세프아동친화도시 지방정부협의회(회장 유희태 완주군수)는 지난 7일 완주군 삼례문화예술촌에서 열린 ‘2026년 아동정책제안대회’에 참가한 전국의 아동과 관계자 80여 명이 삼례문화예술촌 예술 체험에 이어 만경강 물고기철길을 찾아 지역 역사와 생태 문화를 직접 체험했다고 밝혔다.

▲전국 아동정책제안 대회에서 참가한 아동과 관계자들이 완주군 삼례읍 만경강 물고기철길 투어에 참여하고 있다. ⓒ

이날 투어의 백미인 만경강 물고기철길은 1928년 일제강점기 당시 호남평야와 삼례 일대에서 거둬들인 쌀을 군산항으로 실어 나르기 위해 놓인 옛 만경강 철교를 재탄생시킨 공간이다.

2011년 열차 운행이 멈춘 뒤 방치되던 철교는 근대사의 뼈아픈 기억과 만경강의 수려한 생태 경관을 고스란히 품은 문화·생태 체험 명소로 탈바꿈했다.

아이들은 붉게 녹슨 철길과 교각의 흔적을 하나하나 손으로 짚어가며 해설사의 설명에 귀를 기울였고, 탁 트인 만경강 물줄기와 철새들이 어우러진 풍경을 배경으로 연신 카메라 셔터를 눌렀다. 단순한 나들이를 넘어 아픈 과거의 유산이 지역 주민과 미래 세대를 위한 열린 문화 공간으로 되살아난 현장을 두 눈으로 확인하는 시간이었다.

이번 탐방은 전국에서 모인 청소년·아동들이 책상 위에서 정책 아이디어를 나누는 데 그치지 않고, 아동친화도시 완주가 가꿔온 역사·문화 자산을 함께 걸으며 지역 간 우정을 다졌다는 점에서 남다른 의미를 남겼다.

유니세프아동친화도시 지방정부협의회 회장을 맡고 있는 유희태 완주군수는 “전국 각지의 아동들이 완주를 찾아 자신들의 정책적 목소리를 내고, 만경강 물고기철길을 비롯한 완주의 깊은 역사와 문화를 몸소 체험하게 되어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 아이들이 다양한 지역과 문화를 오가며 서로 소통하고 건강하게 성장할 수 있도록 다채로운 배움의 장을 넓혀가겠다”고 말했다.