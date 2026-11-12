울산 AI 1조4947억, 김상욱 '제조업 혁신'에 시의회 '성과표' 요구

김상욱 울산시장이 주력 제조업의 인공지능 전환(AX)에 속도를 내는 가운데 울산시의회가 1조4947억원 규모의 AI 사업에 대한 예산 집행과 성과 검증을 요구하고 나섰다.

12일 울산시와 시의회에 따르면 산업건설위원회는 전날 AI혁신산업실 행정사무감사에서 AI 관련 사업 100건의 재원 확보와 집행 현황을 점검했다. 총사업비는 1조4947억원으로 이 가운데 산업 AX 실증사업은 14건, 6087억원 규모다.

▲김상욱 울산시장이 21일 울산시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 울산시 국정감사에서 업무 보고를 하고 있다. ⓒ연합뉴스

울산시는 자동차·조선·석유화학 등 주력 산업의 생산성과 안전성을 높이는 AI 전환을 추진하고 있다. 자동차 생산공정 자율화와 석유화학 설비 예측진단, 조선 분야 AI·로봇 실증을 확대하고 기술개발부터 사업화까지 연계하는 산업 AX 거점 구축에도 나서고 있다.

김 시장은 기술 도입과 함께 노동자의 참여도 강조해 왔다. 지난 3일 HD현대중공업 노사와의 만남에서는 AI 전환 과정에서 노동자가 소외되지 않아야 한다며 기업과 노동자가 함께 현장 수요를 발굴하고 정책에 참여하는 협력체계를 제안했다.

반면 시의회는 사업별 성과관리를 문제 삼았다. 박용걸 의원은 여러 해에 걸친 총사업비와 실제 확보·집행 예산을 구분해야 한다며 지난 6월 중단된 자동차 공정 AI 자율제조 과제의 반영 여부와 생산시간 단축, 불량률 감소 등 구체적인 성과 검증을 요구했다.

다만 1조4947억원은 여러 사업의 총사업비를 합산한 규모로실제 집행액과는 차이가 있다. 기술개발과 실증, 사업화 등 추진 단계도 서로 달라 사업별 성과를 구분해 평가할 필요가 있다. 이번 감사에서 제기된 지적만으로 전체 사업의 부실 여부가 확인된 것은 아니다.

미래산업 관련 지적도 이어졌다. 이주언 의원은 도심항공교통(UAM) 지역시범사업 공모 탈락을 백현조 위원장은 울산테크노파크와 울산정보산업진흥원의 기관장 선임 문제를 각각 짚었다.

UAM 지역시범사업 공모 탈락과 별개로 울산시는 2027~2029년 추진되는 국가 안전운용체계 실증기술개발사업에서 실증환경 구축을 맡을 예정이다. 제조업 AI 분야에서도 자동차·조선·석유화학 생산현장을 중심으로 기술 실증과 산업 적용을 확대하고 있다.