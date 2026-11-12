오산시, 청년 주거·교육·문화 지원 확대 등 성장 기반 마련

경기 오산시가 청년들의 경제적 부담을 줄이고 안정적인 학업과 문화생활을 지원하기 위해 주거·교육·문화 분야의 다양한 지원사업을 추진하고 있다.

오산시는 지역 출신 대학생을 위한 행복기숙사 지원사업과 지역인재 육성 장학금, 청년 문화예술패스 등을 통해 청년들이 경제적 여건에 구애받지 않고 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있다고 12일 밝혔다.

▲오산시청 전경 ⓒ오산시

먼저 행복기숙사 지원사업은 타 지역으로 진학한 오산 출신 대학생들의 주거비 부담을 덜기 위한 사업이다. 올해 총 1억8000만 원의 예산을 편성해 전국 8개 행복기숙사에 거주하는 대학생 100명에게 월 15만 원 상당의 기숙사비를 지원하고 있다.

지원 대상 기숙사는 서울 홍제·동소문 행복기숙사와 개봉동·독산동 청년주택을 비롯해 천안·대구·부산 부경대 행복기숙사, 세종공동캠퍼스 행복기숙사 등이다. 오산시에 본인 또는 부모의 주민등록이 있는 학생 등이 신청할 수 있으며, 세부 자격과 절차는 각 기숙사 모집 안내를 통해 확인하면 된다.

지역 인재 육성을 위한 장학사업도 진행하고 있다. 오산교육재단을 통해 운영하는 지역인재 육성 장학금은 관내 고등학교 졸업생을 대상으로 대학 등록금과 장학금을 지원하는 사업이다. 올해는 총 2억4000만 원의 예산을 투입해 대학 신입생 50명을 6개 전형으로 선발해 등록금을 지원했으며, 우수인재·희망인재·근로자 자녀·다자녀가정·다문화가정 등 5개 부문에서 장학생 109명에게 장학금을 전달했다.

청년들의 문화예술 향유 기회를 넓히기 위한 지원도 이어가고 있다. 청년 문화예술패스는 오산시에 거주하는 19~20세 청년(2006~2007년 출생자)에게 공연과 전시 등 순수예술 관람 비용을 1인당 최대 15만 원까지 지원하는 사업이다. 신청은 청년 문화예술패스 누리집을 통해 온라인으로 할 수 있다.

조용호 시장은 “청년들이 자신의 꿈을 향해 배움을 이어가는 과정에서 경제적인 어려움이 걸림돌이 되지 않도록 지역사회가 함께 뒷받침해야 한다”며 “오산 청년들이 더 넓은 세상에서 역량을 발휘하고 성장할 수 있도록 교육과 학업 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.