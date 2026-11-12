"송전선로 공사는 주민 의견이 우선"…무주군의회, 한전 남부건설과 간담회

▲ⓒ송전선로 건설사업 주민의견 전달을 위한 무주군의회-한국전력공사 남부건설본부 관계자 간담회

전북자치도 무주군의회(의장 오광석)가 무주군을 지나가는 초고압 송전선로 건설에 따른 지역 피해를 최소화하기 위한 광폭 행보를 이어가고 있다.

무주군의회 의원들은 지난 11일 무주읍 드림연수원에서 한국전력공사 남부건설본부 관계자들과 간담회를 열고 신장수-무주영동 송전선로 건설사업과 관련한 군민들의 우려와 이에 따른 지역 민심을 전했다.

간담회에서 의원들은 한전으로부터 송전선로 건설사업 추진 상황에 대한 설명을 듣고 그동안 한전이 주민피해가 우려되는 송전선로 건설사업을 추진하면서도 주민과의 소통에 소극적이었던 점을 지적했다.

초고압 송전선로 건설사업에 대한 선호도조사의 신뢰성과 공정성이 의심되는 점 등을 들어 군민 우려사항이 해소되도록 적극적으로 의견을 반영할 것을 촉구했다.

또한, 기설선로의 후보경과대역 포함에 대한 주민 협의, 최적경과대역 결정 전 무주·금산·영동 3개 지역의 사전 협의를 통한 주민설명회 개최와 3개 지역의 사전 협의 추진 등 주민 요구사항을 전했다.

이해양 무주군의회‘초고압 송전선로 대책특별위원회’위원장은 한전 남부건설본부는 후보경과대역별 장·단점과 예상 피해를 충분히 설명하고 주민 의견과 수용성을 확인해 최적경과대역 결정에 실질적으로 반영해 줄 것을 요구했다.

또한, 주민들의 의견과 권리가 송전선로 사업에 실제로 반영, 작동되어야 하는 점도 분명하게 짚고 가야 한다는 의견도 밝혔다.

한편, 무주군의회 의원들 역시 제기한 문제들이 이행될 수 있도록 한전이 공식 문서로 답변할 것과 주민 요구사항이 입지선정위원회에서 공식 논의되고 지역간 협의 등 필요한 절차가 완료되기 전까지 결정을 서두르지 말 것을 주문했다.