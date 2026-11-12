'밀실 공천' 술자리 19만원의 후폭풍, 최진봉 부산 중구청장 선거법 송치

지난 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 부산 중구청장 공천 과정에서 불거진 이른바 '밀실 공천' 논란이 술값 19만원 대납 혐의에 대한 현직 구청장의 경찰 송치로 이어졌다.

12일 부산경찰청 등에 따르면 반부패경제범죄수사대는 최진봉 부산 중구청장을 공직선거법상 기부행위 금지 위반 혐의로 지난 2일 공소청에 불구속 송치했다.

최 구청장은 지난 2월 부산의 한 주점에서 조승환 국민의힘 국회의원(부산 중·영도구)과 윤종서 전 중구청장 등이 참석한 술자리의 비용 19만원을 대신 결제한 혐의를 받고 있다. 당시 자리에서는 중구청장 선거와 관련한 대화가 오간 것으로 전해졌다.

▲최진봉 부산 중구청장의 유세 모습.ⓒ최진봉 SNS

사건은 지난 4월 국민의힘 중구청장 공천 갈등 과정에서 불거졌다. 공천 경쟁에서 배제된 윤 전 구청장은 출마 포기를 대가로 부산시 아시아드CC 사장이나 정무특보 자리를 제안받았다며 '밀실 공천' 의혹을 제기했다.

윤 전 구청장은 조 의원을 후보자 매수 및 이해유도 혐의로 최 구청장을 기부행위 금지 위반 혐의로 고소했다. 이에 조 의원은 후보 매수 의혹을 부인하며 공천관리위원회의 기준과 절차에 따른 공천이었다고 반박했다.

최 구청장은 이후 국민의힘 후보로 단수 추천돼 당선됐다. 그러나 선거를 앞두고 불거진 공천 갈등은 경찰 수사로 이어졌고 조 의원과 윤 전 구청장 사이의 맞고소 사건은 모두 불송치된 반면 최 구청장의 술값 대납 혐의는 송치됐다.

경찰은 지난 4월 접수된 고소장을 토대로 수사를 진행했다. 최 구청장 측은 앞선 언론 취재에서 이번 사건에 대한 입장 표명을 하지 않겠다고 밝혔다. 사건을 넘겨받은 공소청은 기부행위 혐의에 대한 기소 여부를 판단하게 된다.