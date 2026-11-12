인천시, 서울7호선 청라연장선 공정 회복 총력…시공사에 책임 있는 대응 촉구

인천광역시가 서울7호선 청라국제도시 연장사업의 적기 개통과 안전한 공사 추진을 위해 지역 국회의원 및 시공사와 협력 방안을 논의했다.

인천시는 12일 시청 장미홀에서 박찬대 시장과 김교흥·이용우 국회의원, 건설사업관리단 및 시공사 관계자 등 13명이 참석한 가운데 간담회를 개최했다고 밝혔다.

▲박찬대 인천광역시장이 12일 시청 장미홀에서 열린 '서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 건설공사 인천시-건설사업관리단·시공사 간담회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ인천광역시

이날 간담회는 사업 추진 상황을 점검하고 공정 회복을 위한 실효성 있는 대응 방안을 마련하기 위해 마련됐다.

참석자들은 공사 과정에서 발생한 주요 현안과 공정별 추진 여건을 살펴보고, 시공사 본사의 적극적인 지원과 신속한 의사결정이 필요하다는 데 뜻을 모았다.

특히 시공사별 책임 있는 공정 관리체계 확립과 핵심 공정에 필요한 인력·장비의 적기 투입, 공정 간 연계 강화, 현장 애로사항 해소 방안 등을 논의했다.

박찬대 시장은 “청라연장선은 서북부 지역의 교통 불편을 해소할 핵심 노선이자 주민들의 오랜 숙원 사업”이라며 시공사에 필요한 지원과 조치를 적극 이행해 달라고 당부했다.

이어 “시민 안전은 양보할 수 없는 가치”라며 “안전을 기반으로 공정 관리의 내실을 다지고 관계기관과 긴밀히 협력해 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

김교흥·이용우 의원도 사업 지연에 대한 지역사회의 우려와 주민들의 기대를 전달하고, 원활한 사업 추진을 위한 관심과 지원을 약속했다.

시는 앞으로 시공사별 공정 추진 상황과 주요 현안에 대한 관리·점검을 강화하고, 관계기관과 지속적으로 소통하며 사업 정상화에 대응할 계획이다.