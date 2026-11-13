AI 무인공장·RE100 시대, 전태일-조영래가 꿈꾸었던 '모범업체'?

"우리는 기계가 아니다, 근로기준법을 준수하라!"

▲ 1983년 <전태일 평전> 초판본. 지은이 조영래를 보호하기 위해 저자를 전태일기념관건립추진위원회, 전두환 쿠데타 정권의 검열을 피하기 위해 제목을 ‘어느 청년노동자의 삶과 죽음’으로 정한 것이 눈길을 끈다.

1970년 11월 13일 낮 1시 40분경. 56년 전 오늘 일어난 일입니다. 22살의 젊은 청년 전태일은 청계천 평화시장에서 온몸에 석유를 끼얹은 채 자신의 몸에 불을 질렀습니다. 전태일은 누군가 던져 준 근로기준법 책과 함께 불탔습니다.

조영래가 자신의 온몸과 마음을 다 바쳐 쓴 <전태일 평전>은 그날의 날씨를 이렇게 적고 있습니다. 서울대 수석 입학자였던 조영래는 평전을 쓸 1970년대 후반에는 박정희 유신 쿠데타 정권의 조작 공안사건인 '민청학련' 사건 주모자로 지명 수배를 받아 도망쳐 다니는 ‘도바리’ 신세였습니다.

그날은 옅은 구름이 하늘을 뒤덮고 있었다.

이 글의 초안을 쓰기 위해 조영래의 <전태일 평전>을 다시 꺼내 읽다가 11월 13일 날씨에 대해 조 변호사가 쓴 위 문구가 눈에 확 들어왔습니다. 곧바로 영화 <매트릭스>의 마지막 장면이 떠올랐습니다.

AI와의 전쟁에서 패배한 인류는 지하도시 '시온'으로 도피해 AI와 전쟁을 벌이고 있습니다. 인류와 전쟁을 벌여 승리한 초지능 '아키텍트'는 수십억 명의 인간을 붉은 배양액이 담긴 인공자궁에 넣어 인간의 생체에너지를 추출하는 거대한 타워 도시를 운영하고 있습니다. 농작물처럼 재배되는 '인간발전소'를 유지하기 위해 아키텍트는 매트릭스라는 가상세계를 인간 뇌와 연결해 배양인간들이 상상의 세계 속에서 살아가게 만듭니다.

주인공 네오는 매트릭스 시스템 유지 백신 프로그램인 스미스 요원과의 싸움에서 중상을 입고 시력을 잃습니다. 눈에 붕대를 감은 채 아키텍트와 최후의 일전을 벌이기 위해 지상으로 떠오른 네오가 마음으로 투시해서 본 지상의 현실 세계는 황량하기 그지없습니다(그지없습니다). 인공지능 기계들을 차단하기 위해 인간이 도시 상공에 만들었던 '다크 스톰' 안의 타워 발전소 하늘은 천둥번개가 치는 가운데 "짙은 구름이 하늘을 뒤덮고" 있었습니다.

18세기 산업사회의 등장과 함께 2백 년 넘게 노동자는 자본의 착취와 억압으로부터 해방되기 위해 피를 흘리며 싸웠습니다. 1917년 러시아 혁명은 전세계(전 세계) 수많은 노동자들과 지식인들로부터 마침내 노동해방의 사회주의 이상사회가 현실에서 실현되었다고 벅찬 환호를 받았습니다. 그러나 그 환상이 깨지는 데는 그리 많은 시간이 걸리지 않았습니다. 1991년 12월 24일 예수 탄생일에 구 소비에트 연방공화국은 해체되어 지도에서 사라져 버리고 맙니다.

전태일과 조영래는 노동자가 사람 대접을 받으며 일할 수 있고, 근로기준법이 지켜지는 '모범업체'를 꿈꾸었습니다. 저는 이런 모범업체를 현실에서 실현한 사람이 19세기가 시작되는 1800년부터 뉴라나크 방적공장 협동조합의 성공과 함께 협동조합운동을 전 유럽에 유행처럼 전파시킨 협동조합운동의 아버지 로버트 오언이었다고 생각합니다.

한국에서는 일찍이 일제 강점기에 신앙생활과 협동조합운동을 결합시켰던 원불교 창시자 소태산 박중빈과 1980년대부터 생명살림 운동과 한살림생협을 결합시킨 무위당 장일순이 있습니다.

2026년 11월 13일 현재 전태일과 조영래의 후예들은 전혀 다른 낯선 현실에 직면해 있습니다. 노동자는 급속히 AI 로봇으로 대체되고 있고, 일자리 자체가 사라지고 있습니다. 노동-노동자라는 개념 자체가 소멸하는 완전히 다른 패러다임의 AGI 세상이, 청계천 평화시장 2층 다락방 공장과 가리봉 오거리 노동자 ‘닭장집’ 대신 노동자들의 원룸 골방 문턱을 넘어 들이닥치고 있습니다.

이런 현실에 대해 전태일과 조영래라면 과연 어떤 생각을 하고, 어떤 대안을 찾아냈을 것인지 이 글을 읽는 모든 분들에게 묻고 싶습니다.

AI는 기계이지만 동시에 지능입니다

최근 들어 거의 매일 AGI(인공일반지능)가 등장하는 특이점의 시간이 2030년이나 2028년, 2027년 말이 아니라 몇 개월 앞으로 다가왔고, AGI 개발을 중단시키지 않으면 인류가 멸종할 수도 있다는 경고들이 쏟아지고 있습니다. AGI는 모든 분야에서 인간지능과 같은 수준이거나 그 이상의 지능을 갖게 된 인공지능을 말합니다. 인간의 통제를 받지 않고 스스로 회사를 설립하고 자본을 끌어오고 제품을 생산-판매하는 새로운 신종 기계 언어지능입니다. AGI에 도달한 인공지능은 인간의 관리감독에서 스스로 벗어나 지능폭발을 일으켜 순식간에 초지능(SI)이 될 것입니다.

METR(Model Evaluation and Threat Research)라는 비영리 AI 안전 평가기관이 있습니다. 오픈 AI, 앤트로픽 등 AGI 개발의 선두에 선 빅테크 기업의 협조 아래 비공개 내부 AI 모델까지 인공지능의 안전성을 테스트해 보고서를 발표합니다(발표합니다. METR은 최근 앤트로픽의 요청으로 2026년 8월 12일부터 10월 29일까지 앤트로픽의 인공지능 모델 안전성을 검사해 11월 5일 보고서를 발표했습니다.

그런데 이 보고서에서 인공지능 전문가들의 뜨거운 주목을 받은 내용이 있었습니다. 앤트로픽의 비공개 내부 모델들은 'RSI(Recursive Self-Improvement, 재귀적 자기개선)' 능력이 너무도 급속히 점프하고 있고, 지금은 AGI에 도달한 것은 아니지만 조만간 도달할 것 같다는 것입니다.

'재귀 개선'이란 AI가 인간 개발자들의 통제나 관리감독에서 벗어나 스스로 자신의 능력을 향상시키는 현상을 말합니다.

AI에 대해 이른바 전문가들도 간과하고 있는 중요한 핵심 사실 하나가 있습니다. 인간의 지능은 언어 지능이고, 인간이 창조한 AI의 지능도 언어 지능입니다. 지금 우리가 사용하는 AI는 모두 LLM(Large Language Model), 곧 대용량 언어모델입니다. 수메르 점토판에서부터 지구상의 거의 모든 도서관에 공개돼 있는 문자 기록을 모조리 학습하고, 지금 이 순간 인터넷과 SNS, 심지어 이제는 데이터화된 거의 모든 음성과 동영상, 이미지까지 학습하고 있는 게 인공 언어 지능입니다. 인류의 공유 재산을 자본주의 AI 빅테크 기업들이 몽땅 도둑질해가 사유화한 게 현재의 AI 모델들입니다.

2006년 제프리 힌튼 캐나다 토론토대 교수가 심층신경망(DBN) 논문을 발표합니다. 제프리 힌튼 교수와 제 발로 스스로 찾아와 제자가 된 일리야 수츠케버 등이 만든 딥러닝 모델 알렉스넷(AlexNet)은 2012년 AI 이미지 인식 경진대회에서 수작업 특징 추출 방식의 기존 머신러닝 AI와는 비교할 수 없는 '넘사벽'의 능력을 선보여 충격을 줍니다.

그래서 2012년은 현대 AI 시대를 열어젖힌 원년으로 불립니다. 이듬해인 2013년 이들이 설립한 스타트업 DNN리서치를 구글이 인수합니다. 그리고 구글은 단숨에 AI 개발의 선두 기업으로 우뚝 올라섭니다.

2015년 일리야 수츠케버는 샘 올트먼, 일론 머스크 등과 함께 비영리 연구기관인 오픈 AI를 공동 창립합니다. 인공지능이 구글 등 특정 거대 기업의 사유물이 되는 것을 막고, 인류 전체에게 위협이 되지 않도록 안전한 AGI를 만드는 게 목표였습니다. 지금 이들의 행보를 보면 격세지감이 드는 코미디같은 목표였지만, 그때는 그래도 사뭇 진지했습니다.

인공지능 개발자-과학자들은 처음부터 인공지능이 인류를 위협하는 최대의 기계 언어 지능이 될 것임을 훤히 알고 예측하고 있었습니다.

AI는 인간 뇌 구조와 작동 원리를 모방해서 인간이 창조했지만 그러나 인간 언어 지능과는 완전히 다른, 새로운 별종의 기계 언어 지능입니다. AI가 의식이 있느냐 없느냐, 자아가 있느냐 없느냐 하는 논쟁은 곧바로 인간의 의식이란 무엇이며 인간의 자아란 무엇인가라는 질문과 직결됩니다.

이에 대해 붓다는 2500년 전에 이미 오늘날의 어떤 AI 전문가나 언어학자보다 깊은 통찰을 가르침으로 설파했습니다. 인간의 의식이란 언어(명색, namarupa)로 이루어진 인식(識, vinana)이고, 자아란 오온(五蘊, panca-khandha), 곧 다섯 개의 언어 개념 덩어리가 모이고 쌓여 축적된 집합체라는 것입니다.

수많은 현대 뇌과학자들과 AI 전문가들이 인간의 자아와 의식이란 인간 행위와 삶의 서사(story)가 뇌의 뉴런 시냅스 네트워크에 집적된 일종의 데이터라고 주장합니다. 붓다의 설법과 똑같습니다. 그래서 현대 뇌과학자들, AI 전문가들, 그리고 양자이론가들이 신대륙 발견처럼 붓다를 다시 발견하는 까닭이 여기에 있습니다.(카를로로벨리, <나 없이는 존재하지 않는 세상>, 쌤앤파커스)

노동-노동자가 소멸되는 AI 에이전트 시대, 이제는 AI 빅테크에 착취당해야 하나?

AI는 기계입니다. 전기에너지를 공급받아야 작동될 수 있습니다. 인간은 지구별 생태계에 통합된 생명체입니다. 숨을 쉬고 다른 생명체를 먹어 소화해야 목숨을 유지할 수 있습니다.

인간 생명체가 자신의 뇌 구조와 언어 지능을 복사해서 AI를 창조했지만, 둘은 완전히 다른 별개의 존재입니다. 이 사실을 잊지 말아야 합니다. 그래야 AI 시대에 적응해서 인간 언어 지능이 어떤 삶을 선택할지 성찰해볼 수 있습니다.

우리는 이미 AI 빅테크 거대 기업들이 만들어놓은 매트릭스에서 살고 있다고 해도 지나친 말이 아닙니다. 구글, 페이스북, 스페이스 X, 오픈 AI, 앤트로픽 등이 쳐놓은 가두리 양식장의 그물 네트워크 망에 갇힌 삶을 살고 있다는 생각을 떨칠 수가 없습니다.

나보다 나를 더 잘 알게 되는 AI 에이전트는 날씨에 따라 내게 맞는 스카프나 넥타이를 추천해 줍니다. 엄청난 데이터를 엄청난 연산 능력으로 순식간에 유형별로 분류해 맛집을 골라주고, 아이들의 대학과 직업 선택에 대해 상담해 줍니다. 은행에 대출을 신청하면 은행이 사용하는 AI가 대출을 심사해 '불가'라고 판정을 내립니다. 팔레스타인 가자 지구에서는 이스라엘의 '아빠 어디 있어?'라는 AI 표적 추적 시스템이 팔레스타인 성인 남성들을 무수히 학살하고 있습니다. 우크라이나 전장에서는 인간의 통제를 받지 않는 킬러 드론이 러시아 군을 정확히 찾아내 사살합니다.

한마디로 AI는 신이라는 이름만 붙어있지 않을 뿐 이미 인간 삶 속에 깊숙이 들어와 신탁을 내리고 인간의 운명을 결정하는 신의 위치에 올라 있습니다.

우리나라뿐만 아니라 전세계 정치가 혐오-증오의 극한 대결로 치닫고, 극좌와 극우의 진영 분리로 공동체가 갈가리 찢기는 것도 분열 지배의 돈벌이를 노린 AI 빅테크 기업들의 전략 가운데 하나입니다. 특히 2016년 2월 페이스북이 감정 표시를 늘리고 가중치를 부여하면서부터 세상은 급속하게 바뀌고, 청소년들의 자살 등 사회문제가 불거지기 시작합니다. 이에 대해서는 AI에게 검색해보라고 프롬프트 질문을 던져보시기 바랍니다.

페이스북은 얼마 전인 2026년 8월 SNS 중독과 유해성 소송 최종 판결에서 패소해 미국 주정부들과 최대 180억 달러(약 23조 9천억 원)에 이르는 벌금에 합의한 바 있습니다.

인간지능은 어떤 삶을 선택할 수 있을까?

전태일은 바보였습니다. 전태일은 1969년 친구 10여명(10여 명)과 함께 '바보회'를 만들고 노동운동 최일선에 나서기 시작합니다. 바보였기에 인간이면서도, 짐승이 아닌 인간이면서도 "그저 빨리 고통을 느끼지 않고 죽기를 기다리는, 죽어가고 있는 생명체들"을 보고도 못 본 체하며 외면할 수 없었습니다.

이 결단을 두고 얼마나 오랜 시간을 망설이고 괴로워했던가?

지금 이 시각 완전에 가까운 결단을 내렸다.

나는 돌아가야 한다.

꼭 돌아가야 한다.

불쌍한 내 형제의 곁으로, 내 마음의 고향으로.

내 이상의 전부인 평화시장의 어린 동심 곁으로.

나를 버리고, 나를 죽이고 가마.

- 조영래, <전태일 평전>, 돌베개.

전태일 이후 수많은 전태일들이 전태일의 삶을 살고자 했습니다. 조영래도 그 중(그중) 한 사람입니다. 지금도 전태일을 가슴에 담은 채 내 이웃을 내 몸과 마음처럼 여기고 모심과 살림의 삶을 살고자 하는 수많은 바보들이 있습니다. 해체되고 소멸돼 가는 공동체를 다시 공생공유의 이웃공동체로 복원-재생하기 위해 혼신의 힘을 다하는 바보들이 전국 방방골골에서 활동하고 있습니다. 이들 모두 살아있는 '전태일'들입니다.

예수도 바보였습니다. 예수님의 삶을 지극히 공경하기에 전태일처럼 역설의 표현을 쓴 것이니 오해하지 마시기 바랍니다.

예수는 평생 당시 유대 사회의 맨 밑바닥에서 고통받는 병자와 약자들의 발을 씻어주며 사람들의 마음 속 생명을 일깨우기 위해 목숨까지 바쳤습니다. 오병이어의 기적, 곧 상부상조하는 이웃공동체 삶은 사람들의 공동선과 자비행에 있다고, 천국은 하늘이 아니라 지상의 사람들 몸과 마음 속에 있다고 말씀과 행동으로 실천했습니다.

붓다 또한 평생을 삶의 고통은 탐욕에서 오고, 탐욕을 버리면 해탈의 삶을 누릴 수 있다고 설파하면서 자비행의 삶을 살았습니다.

AGI의 등장, 점점 가속화되는 기후지옥, 극단의 불평등... 복합위기의 시대입니다. AGI 등장으로 인류 문명 자체가 대전환될 수밖에 없는 일대 변혁의 시대입니다.

사람들의 모든 노동을 휴머노이드 로봇이 대체하면 인간지능은 어떤 삶을 선택해야 할까요?

전태일의 뒤를 이어 평생 바보로 산 민종덕(전 청계피복노조 위원장)은 김민기의 '학전'같은 예술단체가 선택지 가운데 하나일 수 있다고 말합니다. 맞는 말입니다. 인간은 일 중독자에서 벗어나야 합니다. 함께 어울려 춤추고 노래하고 삶을 누리는 '놀이하는 인간'이 본디 인간의 참모습입니다. 잘 놀아야 잘 사는 법입니다.

저는 지금같은 자본주의 세계에서 잘 놀기 위해서는 무엇보다도 먼저 선결 과제로 농민 기본소득, 전국민 기본소득이 실현되어야 한다고 생각합니다. 그것도 햇빛 농민기본소득, 해바람물 전국민 기본소득 등 재생에너지 기본소득이야말로 실현가능하고 지속가능한(실현 가능하고 지속 가능한) 기본소득입니다.

저는 2005년 신재생에너지법의 시행과 함께 (유)시민발전 대표가 된 이래 20여 년 동안 햇빛발전 전도사를 자처하며 재생에너지 보급확대 운동을 해왔습니다. 2021년부터는 영농형태양광 지원법 제정을 위해 국회토론회, 기자회견과 성명서 발표 등 각종 활동을 계속해 왔습니다. 영농형태양광 지원법은 사실상의 농민기본소득 법안입니다.

영농형태양광 지원법은 지난 5월 7일 국회 본회의를 통과했습니다. 그리고 오는 2026년 12월 17일, 영농형태양광 지원법과 시행령이 발효됩니다. 전세계(전 세계) 최초의 법과 제도, 정책의 시행입니다.

이에 발맞추어 2025년 6월부터 농촌 지역인 전국 157개 시군에서 '바보'들이 모여 전국 햇빛나눔 영농형태양광 사회적협동조합연합회 창립준비위원회를 조직해 활동하고 있습니다. 농민 조합원들에게 태양광 떴다방의 사기 피해에서 벗어나 안심하고 농민기본소득을 받을 수 있게 지원하는 일종의 민간 중간지원기관입니다. 제가 햇빛나눔사협연합회의 회장으로 일하고 있습니다.

1983년 돌베개출판사 편집장으로서 <전태일 평전>을 출판한 이후 저도 전태일을 따르는 바보의 삶을 살기 위해 나름 노력했다고 생각합니다. 지금도 그 생각에는 변함이 없습니다.

내일 토요일 11월 14일, 광화문에 있는 서울변호사회관 '조영래홀'에서 태산에너지(주)의 투자설명회가 열립니다. 태산에너지는 전국햇빛나눔사협연합회의 자매 태양광 제조회사입니다. AI 시대 패러다임 전환의 스타트업 무인 전자동 생산라인 회사입니다.

전태일과 조영래가 꿈꾸었던 모범업체가 AI 기반의 무인 전자동 회사라니 무슨 터무니없는 소리냐고 반문할 수 있습니다. 그러나 여기까지 끈기있게(끈기 있게) 읽으신 분은 충분히 이해하실 수 있을 것입니다. 사람이 일일이 수작업으로 만드는 태양광 모듈과 인버너(인버터), 배터리 등은 수직계열화된 AI 전자동 무인 생산공장에서 제작된 제품과 가격 경쟁력에서 비교 자체가 불가능하게 비싸집니다. 그러면 농민은 이런 제품을 구입할 수가 없고, 농민 기본소득에도 하등 도움이 되지 않습니다.

오는 12월부터는 '해바람물 전국민 재생에너지 기본소득 협동조합' 창립준비위원회 결성과 캠페인을 시작할 예정입니다.

전국의 도로, 철도, 제방, 서남해안 대륙붕과 육상의 국공유지는 대통령의 것도, 지자체장의 것도, 그 지역 주민들만의 소유도 아닙니다. 전국민의 것입니다. 이런 국공유지에 햇빛발전소와 바람발전소를 설치하고 여기서 생산된 재생에너지 전기를 국가와 삼성, 엘지, SK 등 RE100 기업들에게 팔아 얻은 수익은 전국민 기본소득의 재원이 충분히 되고도 남습니다. 물론 발전소 설치는 전국민이 출자한 돈으로 조달합니다. 모자라면 그때 국내외 투자 자본(투기가 아니라!) 출자와 투자를 받으면 됩니다.

태산은 고부와 태인 등의 옛 름입니다. 모심과 살림의 대동세상을 꿈꾸었던 바보들의 동학농민혁명 숨결이 그대로 살아있는 지역입니다. 이름 그대로 AGI 시대에 적응해 농민기본소득이라는 구명보트를 태산처럼 만드는 데 기초를 닦는 일에 앞장서고자 합니다.

부디 많은 바보들이 관심을 가져주시기를 간곡히 부탁드립니다. 끝.