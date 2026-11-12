태권도진흥재단 '2027년 태권도를 빛낸 사람들' 선정 절차 시작

▲ⓒ태권도를빛낸사람들 선정 관련 공고 안내문

태권도진흥재단(이사장 김중헌)이 '태권도를 빛낸 사람들' 2027년도 헌액 후보자 추천을 받는다.

국내외 태권도의 진흥과 발전, 세계화에 기여한 인물들의 업적을 기리고 태권도의 역사적 가치를 계승하기 위한 태권도를 빛낸 사람들 헌액 사업의 후보자 추천 공고는 12일부터 진행되며 신청은 2027년 1월 1일부터 4월 30일까지 이어진다.

헌액은 태권도 발전에 헌신하고 국내외 태권도인들에게 귀감이 되는 인물을 발굴하여 그 공로와 업적을 기리고자 격년으로 진행하고 있으며 대상은 작고한 태권도인으로, 태권도 발전과 세계화에 탁월한 공적을 남긴 인물로 태권도 공헌과 특별 헌액 두 부문으로 나누어 선정한다.

태권도 공헌 부문은 세계태권도연맹 회원국에서 30년 이상 태권도 보급과 교육, 진흥 및 기술 개발과 세계화에 기여한 인물이 대상이다.

특별 헌액 부문은 개인 및 기업인, 행정가, 연구가 등 태권도 발전에 기여한 분야별 업적과 공로를 종합적으로 고려하여 추천할 수 있다.

후보자 추천은 스포츠·외교 관련 공공기관 및 주한 외교 공관을 포함한 재외 공관의 장, 국기원장, 세계태권도연맹 총재, 5개 대륙 태권도연맹 회장, 대한태권도협회장, 대한장애인태권도협회장, 국가별 태권도협회장, 체육·태권도 관련 언론인 협회 등의 추천을 통해 신청할 수 있다.

태권도진흥재단은 접수한 후보자를 대상으로 헌액자 선정위원회의 심사와 업적 검증을 거친 후 공개 검증 절차를 통해 최종 헌액자를 선정할 예정이다.

'태권도를 빛낸 사람들' 헌액 후보자 추천과 관련한 세부 자격 및 제출 서류, 접수 방법 등은 태권도진흥재단 누리집 공지 사항에서 확인할 수 있다.

김중헌 이사장은 “오늘날 태권도가 세계인의 사랑을 받는 무예이자 스포츠로 성장하기까지는 수많은 태권도인의 헌신과 노력이 있었던 만큼, 2027 태권도를 빛낸 사람들 헌액 사업을 통해 국내외 태권도 발전에 기여한 공로자들의 업적이 조명될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 말했다.

한편, 태권도진흥재단이 2014년부터 진행하고 있는 ‘태권도를 빛낸 사람들’ 헌액 사업은 고 김운용 국기원 초대 원장, 고 엄운규 청도관 총관장, 고 이남석 창무관 총관장 등 31명을 헌액자로 선정하여 태권도원 명인관 내 ‘태권도를 빛낸 사람들’ 공간에 흉상과 함께 헌액되어 있다.