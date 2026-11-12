"전주컨벤션센터 완공도 늦어지는데…쓰레기봉투·수도요금 인상 검토"

▲전북 전주시의 재정난으로 2028년 준공을 목표로 추진 중인 전주컨벤션센터의 공사 일정에 차질이 우려되는 가운데 컬링경기장 등 체육시설 건립도 보류 대상으로 거론됐다.. 연합뉴스

전북 전주시의 재정난으로 2028년 준공을 목표로 추진 중인 전주컨벤션센터의 공사 일정에 차질이 우려되는 가운데 컬링경기장 등 체육시설 건립도 보류 대상으로 거론됐다.

전주시 재정혁신특별위원회는 12일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 대규모 시설투자사업의 공사 기간 연장과 신규 착공 보류가 필요하다는 입장을 밝혔다.

이날 김갑룡 특위 부위원장은 컨벤션센터 준공 일정에 대한 질문에 "전주시 재정이 어려운 상황에서 다른 사업들도 시급성을 주장하고 있어 한꺼번에 다 추진하기 어렵다"고 답했다.

전주컨벤션센터는 지난해 9월 기공식을 열고 2028년 말 준공을 목표로 추진됐지만 착공 1년이 지나도록 공정률이 2.5%에 그쳤다는 지적까지 나온 상태다.

이에 김 부위원장은 "컨벤션센터가 전주시뿐 아니라 전북 전체에서 활용되는 광역시설이기 때문에 전북도와 지속해서 협의할 필요가 있다"고 설명했다.

시 관계자는 "조지훈 전주시장도 도지사에게 재정 지원을 건의했고 전주시가 광역 거점 역할을 하고 있다는 점에 대해서 공감하고 있다"며 "관련 부서 간 협의를 이어가겠다"고 밝혔다.

아울러 컬링 전용경기장 등 장기간 추친해 온 체육시설 사업도 재정 여건에 따라 착공이 미뤄질 수 있다는 입장이 나왔다.

시는 지난 2월 전북교육청과 2027년까지 컬링 전용경기장을 건립하기로 협약했지만 이번 재정혁신특위 검토에서는 신규 착공 보류 대상으로 거론됐다.

이에 대해 시 관계자는 "개별 사업마다 필요성은 있지만 건립한 뒤 운영비도 감당해야 한다"며 "컬링경기장도 현재 재정 여건상 추진하기 어려운 상황"이라고 설명했다.

다만 이번에 특위가 제시한 사업별 조정안이 최종 결정은 아닌 것으로 보인다.

김 부위원장은 "51개 사업은 반드시 진행하고 53개 사업은 절대 안 된다는 뜻은 아니다"며 "향후 재정 여건과 상황이 달라지면 조정할 수 있다"고 설명했다.

특히 시민 부담으로 직결되는 종량제봉투 가격, 체육시설 이용료 및 상하수도 요금 인상은 당장 시행하지는 않을 방침이다.

김 부위원장은 "다른 지자체와 비교해 시민 부담률과 수지율이 낮은 상태"라면서도 "무턱대고 시민에게 부담을 전가하기보다 원가와 운영 실태를 살펴 단계적으로 현실화해야 한다"고 강조했다.

앞서 재정혁신특위는 이날 20억 이상 시설투자사업 104개 중 51개는 투자계획에 반영하고 53개는 보류하는 종합권고안을 발표했으며 시는 이를 토대로 재원 확보 가능성을 검토하고 시의회와 협의해 최종 추진 방향을 결정할 예정이다.