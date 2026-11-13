민주당 텃밭 수장이…민형배 전남광주시장 직무만족도, 전국 최하위권 '추락'

민선 9기 민형배 전남광주통합특별시장의 직무수행 만족도가 출범 4개월 만에 전국 최하위권으로 추락하며 리더십이 본격적인 시험대에 올랐다.

반도체 클러스터 조성, 의대 신설 등 각종 현안이 얽힌 통합시의 험로 속에서 개인 지지세가 소속 정당인 더불어민주당의 기반에도 미치지 못하면서 민 시장에 대한 '경고등'이 켜졌다는 분석이 나온다.

▲민형배 전남광주통합특별시장이 22일 광주청사에서 열린 국회 행정안전위원회의 광주특별시에 대한 국정감사에서 증인 선서를 하고 있다. 2026.10.22ⓒ프레시안(김보현)

여론조사 전문기관 리얼미터가 12일 발표한 '2026년 10월 전국 광역단체장 직무수행 만족도' 조사 결과, 민형배 시장은 공개 순위인 12위권에 이름을 올리지 못하며 '13위 이하'로 분류됐다.

취임 첫 달부터 3개월간 11위에서 머물다 10월부터 12워권 밖으로 밀려나

민 시장의 지지율은 취임 이후 줄곧 하위권에서 고전을 면치 못했다. 취임 첫 달인 7월 44.4%로 11위를 기록한 것을 시작으로, 8월(44.3%)과 9월(41.2%)에도 11위에 머물다 급기야 10월 조사에서는 순위 공개를 하지 않는 최하위권으로 떨어진 것이다.

단체장의 개인적 인기가 소속 정당 지지도를 얼마나 뛰어넘는지를 보여주는 '정당지표 상대지수' 역시 부진했다. 이 지수가 100을 넘으면 정당 지지율보다 단체장 개인에 대한 평가가 높다는 의미인데, 취임 첫 달 공개됐던 지수는 66.2(전국 15위)에 불과했다.

이마저도 12위권 밖은 그 다음달부터 비공개로 전환되면서 민 시장은 순위가 공개되지 않았다. 이는 민 시장의 지지 기반이 당의 지지세에 의존할 뿐, 이를 넘어서는 확장성을 보여주지 못하고 있다는 방증이다.

'주민생활 만족도'는 2.1%p 상승

반면 시장 개인에 대한 싸늘한 평가와는 대조적으로, 시민들이 체감하는 삶의 질을 나타내는 '주민생활 만족도'는 상승세를 보여 눈길을 끈다.

10월 전남광주의 주민생활 만족도는 59.2%로 전국 10위를 기록, 9월(57.1%, 12위) 대비 2.1%p 상승하며 두 계단 올라섰다. 취임 첫 달 8위를 기록한 후 8월 비공개로 주춤했으나, 9월은 12위로 진입하며 반등의 기미를 보였다.

시장의 리더십 평가와 별개로 시민들이 느끼는 일상의 만족도는 점차 개선되고 있음을 의미해, 향후 민 시장의 지지율 반등에 긍정적 요인으로 작용할지 주목된다.

김대중 전남광주교육감 직무수행 만족도 6→5위 '한 계단 상승'

한편 김대중 전남광주통합특별시 교육감의 10월 직무수행 만족도는 42.2%로 전월 대비 1.2%p 하락했지만, 1위 충북을 제외한 타 시도의 직무만족도가 하락하면서 전국 순위는 6위에서 5위로 한 계단 상승하는 저력을 보였다.

이번 조사는 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 9월 27일~9월 30일, 10월 28일~10월 31일에 전국 18세 이상 1만2800명(시·도별 800명)을 대상으로 유·무선 임의전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 진행했다.

통계분석은 2개월 이동 시계열 자료분석 기법을 적용했으며, 통계보정은 2026년 6월 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성별, 연령대별, 권역별 가중치를 부여했다. 광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며, 응답률은 2.9%이다