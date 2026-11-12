최성운 전 대전체육단체장협의회 의장, 시체육회장 선거 출마 선언

▲대전시체육회장 출마선언 기자회견 포스터 ⓒ최성운 전 의장

최성운 전 대전시체육단체장협의회 의장이 민선 3기 대전시체육회장선거 출마를 공식 선언했다.

최 전 의장은 12일 기자회견을 열고 체육진흥기금 복원과 재정 투명성 강화를 핵심 공약으로 제시했다.

그는 “대전체육의 미래를 위해 조성된 약 100억원의 체육진흥기금이 사용된 만큼 집행과정과 사용내역에 대한 투명한 점검이 필요하다”며 “기금은 특정 시기의 운영비가 아닌 대전체육의 지속 발전을 위한 소중한 자산”이라고 강조했다.

이어 대전시와 협의를 통해 체육진흥기금 복원을 추진하겠다고 밝혔다.

최 전 의장은 2004년 스쿼시 종목 단체 회장을 시작으로 대전시생활체육회 부회장, 빙상경기연맹 회장, 대전체육단체장협의회 의장, 대한체육회 정책자문위원 등을 역임했다.

2012년에는 스쿼시 여자실업팀을 창단하는 등 20여년간 체육 현장에서 활동해온 경험을 강점으로 내세웠다.

주요 공약으로는 대전시·시의회 협의를 통한 체육예산 확대, 회원종목 단체 운영비와 전무이사 활동비 현실화, 지도자 처우개선 등을 제시했다.

또 체육회관 1층을 체육인 소통공간으로 전환하고 판암선수촌 운영 내실화, 생활체육대회 지원금 확대도 약속했다.

현장 중심 행정을 위해 회장단·전무협의회를 부활시키고 민원 접수부터 처리까지 담당자가 책임지는 ‘담당자지정책임관리제’도 도입하겠다고 밝혔다.

최 전 의장은 “말이 아닌 행동으로 섬기는 체육회를 만들겠다”며 “임기를 마치는 날 체육인들에게 현장에서 가장 자주 만날 수 있었던 든든한 봉사자로 기억되도록 발로 뛰겠다”고 말했다.

한편 현직 이승찬 회장은 지난 11일부터 직무가 정지된 가운데 아직 출마 여부를 밝히지 않았으며, 오주영 세계세팍타크로연맹 부회장은 오는 18일 출마 기자회견을 열 예정이다.

대전시체육회장선거 후보자 등록은 12월3~4일 진행되며, 투표는 12월16일 오후 2시부터 5시까지 실시된다. 투표에 앞서 오후 1시30분부터 후보자 소견발표가 진행된다.