속초 대포항 ‘국가 거점어항’ 전국 1위…"동해안권 핵심 경제축 도약"

속초시 대포항이 해양수산부의 국가 거점어항 조성사업 최종 평가에서 전국 1순위를 차지해 총 950억 원 규모의 개발 사업에 돌입한다.

강원특별자치도(도지사 우상호)는 해양수산부 주관 국가 거점어항 조성사업 공모에서 속초시 대포항이 전국 11개 신청 어항 가운데 최고 점수를 받아 최종 대상지로 확정됐다고 밝혔다.

▲국가 거점어항 공모사업 현장 실사. ⓒ속초시

해양수산부는 지난 7월 서면·현장 평가를 거쳐 속초시 대포항, 충남 당진시 장고항, 전남 진도군 서망항 등 3곳을 1차 예비대상항으로 선발했다.

이후 사업계획 타당성, 입지 여건, 파급효과 등을 종합 심사한 최종 평가에서 속초시 대포항을 1위로 선정했다.

예비대상항 3곳 가운데 속초시 대포항만 유일하게 올해 예산을 확보해 곧바로 설계에 착수하기로 했다.

강원특별자치도는 속초시 대포항 일대에 총사업비 950억 원을 투입하기로 했다.

주요 사업은 산지 거점 수산물 유통센터 건립, 청년 바다마을 조성, 저온·친환경 수산물 위판 및 콜드체인 시스템 구축, 어선 접안 인프라 확충 및 안전시설 현대화, 해양친수공간 및 관광 편의시설 조성 등이다.

별도 공모로 진행한 청년 바다마을 조성사업(100억 원)도 국가 거점어항 기본계획에 통합했다.

강원특별자치도는 청년 임대주택과 주민공동시설을 짓고 맞춤형 일자리와 어업 기술 전수를 연계해 청년들의 어촌 정착 기반을 마련하기로 했다.

강원특별자치도는 해양수산부 등 관계부처와 지속해서 협의하는 한편 강원특별자치도 해양수산국, 이양수 국회의원실, 속초시가 긴밀히 공조해 공모에 대응했다고 설명했다.

앞으로 속초시 대포항을 단순 어항에서 벗어나 수산물류와 해양관광이 결합한 동해안권 핵심 경제축으로 재편하기로 했다.

우상호 강원특별자치도지사는 "전국 11개 어항의 치열한 경쟁을 뚫고 대포항이 전국 최고 점수로 1순위에 선정된 것은 강원의 해양수산 역량과 대포항의 미래 가치를 정부가 인정한 결과"라며 "950억 원 규모의 사업을 속도감 있게 추진해 수산업과 관광이 동반 성장하는 지속가능한 해양경제 거점으로 완성하겠다"고 말했다.