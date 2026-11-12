정선아리랑제, 관람객 역대 최다 20만 돌파…내년 유네스코 정조준

제51회 정선아리랑제가 역대 최다인 20만3064명의 관람객을 불러 모으며 약 377억 6000만 원의 생산유발효과를 거둔 것으로 나타났다.

정선아리랑문화재단(이사장 최종수)은 12일 정선농협 하나로마트 세미나실에서 제51회 정선아리랑제 유공자 표창 및 평가보고회를 열고 이 같은 축제 성과를 발표했다.

▲제51회 정선아리랑제 유공자 표창 및 평가보고회. ⓒ정선군

지난 10월 1일부터 나흘간 정선공설운동장과 정선아리랑시장 일원에서 열린 이번 축제는 관람환경·운영 서비스·지역 기여도 지표가 전년보다 고루 상승했다.

방문객 404명을 대상으로 진행한 설문조사에서 축제 접근성은 5.26점에서 5.40점으로, 편의시설 만족도는 5.63점에서 5.75점으로 올랐다.

지역경제 활성화 기여도는 6.17점에서 6.22점으로, 지역 이미지 제고 효과는 6.20점에서 6.28점으로 각각 상승했다.

경제적 파급효과도 컸다.

평가 분석 결과 생산유발효과는 약 377억 6000만 원, 부가가치유발효과는 약 163억 4000만 원, 소득유발효과는 약 29억 1000만 원으로 집계됐다.

취업유발인원은 229명으로 분석됐다.

이번 축제는 전통과 현대 콘텐츠를 결합하고 새로운 운영 방식을 도입해 호평을 받았다.

재단은 3대 아리랑 명창 공연과 A-POP 댄스 경연대회를 함께 구성해 외연을 넓혔다.

삼성금융네트웍스 통합 앱 모니모와 연계한 전국 단위 디지털 홍보를 도입했고 행사장 내 다회용기를 운영해 쓰레기를 줄였다.

▲제51회 정선아리랑제 유공자 표창 및 평가보고회. ⓒ정선군

재단은 2027년 유네스코 창의도시 네트워크 음악 분야 가입 신청과 연계해 내년 열리는 제52회 정선아리랑제에 특화 프로그램을 확대하기로 했다.

정선아리랑의 음악적 정체성을 바탕으로 국내외 음악도시 교류, 전통·현대음악 융복합 공연, 국제 음악인 협업 등을 추진할 방침이다.

청년층 및 외국인 관광객 유치 확대, 편의시설 확충 등 이번 평가에서 도출된 과제도 내년 계획에 반영하기로 했다.

최종수 정선아리랑문화재단 이사장은 "제51회 정선아리랑제가 역대 최다 관람객을 기록하고 운영과 지역 기여도에서 성과를 거둔 것은 정선군민과 방문객, 축제 관계자 덕분"이라며 "내년에는 유네스코 음악 창의도시 가입 신청과 연계한 특화 프로그램을 확대해 글로벌 문화관광축제로 도약하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.