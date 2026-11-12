정선군, 의용소방대 노후 차량 전면 교체…"대원 안전·기동성 강화"

정선군이 지역 재난 현장의 초기 대응력을 높이고 대원들의 안전을 확보하기 위해 5개 읍·면 의용소방대에 신형 차량 5대를 지원했다.

정선군은 12일 정선군청 광장에서 최승준 정선군수, 이광섭 정선소방서장, 김재학 의용소방대 연합회장 등이 참석한 가운데 의용소방대 노후 차량 교체 전달식을 열었다.

▲의용소방대 노후 차량 교체 전달식. ⓒ정선군

정선군은 장기간 운행으로 안전사고 우려가 크고 긴급 출동에 제약을 받던 기존 노후 차량을 교체하기 위해 도비 1억 3700만 원을 포함한 총사업비 2억 7400만 원을 투입했다.

이번에 보급한 차량은 대원 이동용 승합차와 장비 운반용 픽업트럭으로 구성됐다.

각 읍·면 의용소방대는 새 차량을 산불 진화, 재난 현장 수색, 수방 활동 등 각종 재난 발생 시 초기 대응과 현장 지원 업무 등에 투입하기로 했다.

유혜준 정선군 안전과장은 "의용소방대는 지역 사정에 밝은 대원들이 재난 현장에 신속히 대응하며 군민의 생명과 재산을 지키는 핵심 조직"이라며 "이번 차량 교체가 대원들의 안전한 이동과 효율적인 현장 활동을 뒷받침할 것"이라고 말했다.