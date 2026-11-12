해운대~광안리 '바닷길 15분', 부산 해상택시 내년 하반기 운항 추진

부산 해운대와 광안리를 바닷길로 15분 만에 연결할 해상관광택시가 시험운항을 마치고 내년 하반기 운항을 목표로 준비에 들어갔다.

12일 부산시에 따르면 전날 수영강 APEC나루공원에서 출발해 광안리와 해운대 일원을 거쳐 돌아오는 해상관광택시 시험운항이 진행됐다. 전체 소요시간은 약 45분으로 구간별 이동시간은 15분 안팎이다.

▲11일 부산 수영구 광안리 해상에서 부산해상관광택시가 시범 운항하고 있다. 부산시는 2028년 해상관광택시가 도입되면 이용객들이 바다 위에서 광안리와 해운대의 풍경을 감상하는 동시에 교통체증을 피해 두 지역을 빠르게 오갈 수 있을 것으로 기대한다. ⓒ연합뉴스

해상관광택시는 기존 유람선과 달리 출발지로 돌아오지 않고 목적지 선착장에서 내릴 수 있는 해상 이동수단이다. 광안대교와 마린시티 등 부산의 대표 해안 경관을 감상하면서 도심 교통체증을 피해 이동할 수 있다는 점이 특징이다.

부산시는 14억원을 투입해 수영강 주승선장과 광안리·해운대 보조승선장 등 3곳을 조성한다. 민간사업자 요트탈래는 50인승 이하 친환경 선박 6척을 건조해 운항을 맡는다.

현재 승선장 등 기반시설에 대한 실시설계가 진행 중이다. 부산시는 2027년 하반기 시설 준공에 맞춰 건조가 완료된 선박부터 우선 투입할 계획이다.

전체 선박 6척은 2028년 1월까지 순차적으로 확보할 예정이다. 부산시는 이번 시험운항에서 제시된 의견을 반영해 승선장 등 기반시설과 운항 준비를 마무리할 방침이다.