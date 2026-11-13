박동식 사천시장이 권순기 교육감 만난 이유는?

박동식 사천시장이 경상남도교육청을 방문해 권순기 교육감에게 우주항공 분야 특화 교육기관 설립 등에 협조를 요청했다고 12일 밝혔다.

이번 방문은 지난 4월 권순기 교육감이 예비후보 당시 사천지역 공약으로 발표한 '사천특화 영재교육 및 우주항공영재고등학교 설립'의 이행 방안을 논의하고 지역의 교육 현안 해결을 위한 협력체계를 강화하고자 마련됐다.

즉 우주항공 분야 전문인재 양성을 위한 특화 교육기관의 사천지역 설립 필요성을 강조한 것.

▲박동식 사천시장(오른쪽 두번째)이 권순기 교육감에게 지역의 교육 현안에 대해 설명하고 있다. ⓒ사천시

박동식 사천시장은 "사천시가 대한민국 우주항공산업의 핵심 거점도시로 자리매김하고 있는 만큼, 산업 발전에 필요한 우수 인재를 지역에서 체계적으로 양성할 수 있는 교육환경 조성이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

박 시장은 또 "지역의 산업적 특성과 미래 교육 수요를 반영한 교육감 공약이 실질적으로 이행될 수 있도록 경상남도교육청의 적극적인 관심과 협조를 요청했다"며 "우주항공산업의 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 위해서는 산업·연구·교육 기능이 유기적으로 연계된 인재양성 체계 구축이 필수적이다"고 덧붙였다.

그러면서 "우주항공 분야 특화 교육기관 설립 등 사천지역 공약 실행 적극 건의했다"고 의미를 부여했다.

박동식 시장은 "사천시가 대한민국을 넘어 세계적인 우주항공복합도시로 도약하기 위해서는 산업 기반 확충과 함께 미래 우주항공산업을 이끌어갈 우수 인재를 양성할 수 있는 교육환경 조성이 반드시 뒷받침돼야 한다"고 하면서 "사천지역 교육공약이 조속히 이행돼 지역 학생들이 사천에서 꿈을 키우고 미래를 설계할 수 있도록 경상남도교육청의 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 강조했다.