화폭에 스며든 춘천의 일상…어반스케치 30여 점 전시

화폭에 스며든 춘천시의 일상과 소양아트서클의 감성이 시민들의 발걸음을 멈춰 세우고 있다.

춘천시(시장 육동한)는 오는 18일까지 춘천시청 1층 로비에서 소양아트서클 어반스케치 전시회를 연다.

▲소양아트서클 어반스케치 전시회. ⓒ춘천시

전시장에는 소양아트서클의 건축미와 춘천시 곳곳의 다정한 풍경을 예술가의 시선으로 포착한 어반스케치 작품 30여 점이 내걸렸다.

현장에서 직접 보고 느끼며 펜과 물감으로 그려낸 그림들은 바쁜 일상을 살아가는 시민들에게 잔잔한 위로와 여유를 건넨다.

이번 전시는 지난 4월 11일 어반스케쳐스 춘천 회원 20여 명이 소양아트서클 일대에서 진행한 야외 드로잉 행사에서 비롯됐다.

참가자들은 공간이 품은 고유한 분위기와 주변 경관을 스케치북에 차곡차곡 담아냈고 그 결실을 시민들과 나누기 위해 이번 자리를 마련했다.

▲소양아트서클 어반스케치 전시회. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 12일 전시장을 찾아 작품 하나하나에 담긴 이야기를 감상하며 지역 풍경을 예술로 기록해 온 회원들을 격려했다.

어반스케쳐스 춘천은 2019년 이병도 작가의 개인전을 계기로 첫발을 뗐다.

매년 연말 정기전을 비롯해 3~5차례 전시를 이어오며 춘천시의 풍경과 일상을 예술로 기록하고 지역사회와 온기를 나누고 있다.

▲소양아트서클 어반스케치 전시회. ⓒ춘천시

이병도 어반스케쳐스 춘천 대표는 "내년에는 전국의 어반스케쳐스들이 춘천시에 모이는 행사를 열어 춘천시의 아름다운 풍경과 문화적 매력을 전국에 알리고 싶다"며 "더 많은 방문객이 춘천시를 찾아 지역경제에도 활력을 불어넣기를 기대한다"고 말했다.

강대근 춘천시 문화환경국장은 "지역 예술인들이 따뜻한 시선으로 바라본 춘천시의 풍경을 시민들과 함께 나눌 수 있어 뜻깊다"며 "지역의 문화예술 활동이 춘천시의 매력을 알리는 문화·관광 콘텐츠로 이어지도록 뒷받침하겠다"고 말했다.