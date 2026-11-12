업체가 학교에 사업계획서 건네고 공문 전 영업까지…전남광주 학교 교구사업 '비리 의혹'

▲교육시민단체 '학벌없는 사회를 위한 시민모임'이 전남광주통합특별시교육청 광주청사에서 '학교 교구사업 비리의혹' 기자회견을 열고있다. 2026.11.12 ⓒ프레시안(강병석)

전남광주 관내 학교에 교구를 납품하는 업체들이 학교를 직접 찾아 예산 신청 서류를 만들어 건네고, 교육청 공문이 나오기 전에 교구를 홍보하거나 시설 설치 예산을 확보해 주겠다고 제안한 정황이 드러나 교육시민단체가 감사를 촉구하고 나섰다.

12일 교육시민단체 '학벌없는 사회를 위한 시민모임'이 기자회견을 열고 밝힌 내용은 이렇다.

지난 9월 말 AI코딩 교구를 납품하는 A업체 대표는 전남광주 관내 한 초등학교를 방문했다.

대표는 학교가 계약에 앞서 작성해야 하는 문서인 '자사제품을 일방적으로 유리하게 작성된 비교표와 제품선정평가표, 교육현안사업 신청을 위한 사업계획서 초안'등을 제시했다.

실제로 광산구의 한 초등학교는 이 업체가 제시한 서식을 활용해 광주서부교육지원청에 예산 요구 공문을 제출했다.

해당 계획서에는 건당 1999만8000원씩 5건, 총 9999만원이 적혔고, 시민모임은 업체가 수의계약을 염두에 두고 건당 2000만원에 못 미치는 금액을 제시한 것으로 봤다.

▲A업체가 작성해 광산구 학교에 제시한 '현안사업요구서'(우)와 이를 토대로 실제로 학교가 제출한 사업요구서(좌) 2026.11.12 ⓒ학벌없는 사회를 위한 시민모임

또한 A업체 대표가 학교에 건넨 명함에는 B·C업체 이름도 적혀 있었으며, 시민모임은 A·B업체의 주소가 같고 A업체 대표가 B업체 사내이사로 등재된 점 등을 들어 3곳이 사실상 같은 업체일 가능성을 제기했다.

시민모임이 집계한 A·B·C 등 3개 업체의 AI 코딩 교구 수의계약은 2023년부터 올해까지 교육청 전남청사 관내 학교와 교육지원청에서 46건, 최소 14억5000여만 원에 달했다.

교육청의 사업 신청 공문이 시행되기 전에 내부 정보를 미리 입수해 영업했다는 의혹도 제기됐다.

소방안전교육 교구 사업을 하는 D업체 관계자는 지난 8월 말 한 초등학교를 찾아 "향후 교육청 공문이 시행될 예정"이라며 660만원 상당의 교구를 홍보했다.

이후 교육청이 학교에 보낸 사업 신청 안내 공문의 정산서 예시에도 '교육용 소화기 세트 1식' 가격이 660만원으로 명시됐다.

또한 관내 학교장에게 체육시설 설치가 필요하면 예산을 확보해 설치해 주겠다는 문자를 보낸 정황도 파악됐다.

이달 초에는 E업체 관계자가 한 초등학교장에게 클라이밍 시설이 필요하면 예산을 확보해 설치해 주겠다는 문자메시지를 보냈다.

▲E업체 관계자가 전남광주 관내 한 초등학교장에게 클라이밍 시설이 필요하면 예산을 확보해 설치해 주겠다며 보낸 문자메세지 ⓒ학벌없는 사회를 위한 시민모임

이에 시민모임은 "학교가 업체들의 영업장이 돼서는 안된다"며 "AI 코딩·소방안전 교구와 클라이밍 시설 사업의 집행 전반을 감사하라"고 촉구했다.

교육청은 해당 의혹에 대해 사실과 다르며, 사업자들의 무분별한 학교 방문을 방지하겠다는 입장을 밝혔다.

교육청 관계자는 "특정업체에 대한 특혜 의혹은 사실이 아니며, 물품선정위원회 등 절차를 거쳐 현안 사업에 대해 지원했다"며 "학교 구성원의 의견을 반영해 예산을 지원하고 학교가 자율적으로 집행하도록 개선하겠다"고 말했다.

그러면서 "모든 사업의 예산이 투명하게 집행되며, 학교 현장의 자율성과 공정성이 훼손되지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.